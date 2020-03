Ministério da Saúde confirma terceiro caso do novo coronavírus no país

Mais um paciente apresentou resultado positivo para a presença do novo coronavírus (Covid-19), também em São Paulo como os dois primeiros. O terceiro caso foi confirmado pelo Ministério da Saúde na tarde desta quarta-feira (4), mas o material coletado ainda passará por uma contraprova.

A medida de contraprova é utilizada em todos os casos com resultados positivos, para confirmar a infecção.

Atualmente, o Brasil tem 433 casos suspeitos da covid-19. Outros 250 foram descartados em exames.

Na Bahia, até essa terça-feira (3), eram 20 os casos monitorados pelas secretarias de Saúde do estado (Sesab) e secretarias municipais de saúde, além do próprio ministério.

Até aqui, todos os casos confirmados se concentram em São Paulo, mas o Ministério da Saúde deve atualizar os dados sobre a situação nacional do coronavírus às 17h desta quarta-feira (4), durante uma coletiva de imprensa em Brasília.

A Secretaria de Saúde de São Paulo também monitora a situação. O governo local não informou qual a origem do paciente mais recente, ou onde ocorreu a contaminação. Com informações do jornal Correio Braziliense.