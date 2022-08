Ministério Público da Bahia abre processo seletivo para 29 vagas de estágio de Direito

O Ministério Público estadual (MP-BA), através das Promotorias Regionais de Ilhéus, Vitória da Conquista e Itapetinga, vai selecionar novos estagiários de Direito. Serão abertas quatro vagas para a Promotoria Regional de Ilhéus, 19 vagas para a Regional de Vitória da Conquista e seis para a sede e promotorias integrantes da Regional de Itapetinga. As inscrições para Ilhéus vão do dia 24 de agosto a 30 de setembro e, para Vitória da Conquista e Itapetinga, do dia 29 de agosto a 30 de setembro.

Os interessados devem efetuar as inscrições nas sedes das Promotorias de Justiça ou nos seus endereços eletrônicos, com uma fotocópia do RG, uma foto 3x4 e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição autenticado pelo banco. A taxa de inscrição é de R$ 55,00.

Para concorrer à vaga, o estudante deve estar matriculado, no mínimo, no semestre correspondente à metade do curso em uma das instituições de Ensino Superior conveniadas ao MP. Mais informações sobre os processos seletivos podem ser encontradas nos editais.