Ministério Público do Estado da Bahia abre inscrições para processo seletivo de estágio

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários do Ministério Público do Estado da Bahia, em Salvador. As vagas são destinadas para estudantes de pós-graduação dos cursos de Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Arquitetura, Economia, Comunicação, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental/

Sanitária, História, Letras, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação e Urbanismo.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 18 de novembro, através do site do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, no link https://pp.ciee.org.br/vitrine/7116/detalhe.

O estagiário aprovado receberá uma bolsa-auxílio no valor de R$1.800,00 e o auxílio-transporte por dia estagiado. A carga horária é de 30 horas semanais.