Ministério Público investiga ação de grupos de extermínio em Alagoinhas

O Ministério Público da Bahia (MPBA) deflagrou na manhã desta quarta-feira (22) duas operações contra grupos de extermínio na região de Alagoinhas. Por meio das operações Celerado e Alma Raiada, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Alagoinhas. Foram apreendidos sete aparelhos celulares, um tablet, duas pistolas, 28 munições e o valor de R$ 37,2 mil.

A ação do MPBA aconteceu através do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), da 7ª Promotoria de Justiça de Alagoinhas e da 2ª Promotoria de Justiça de Entre Rios, em conjunto com a força-tarefa da Corregedoria da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) e Coordenação de Operações Especiais da Polícia Civil (COE),

A operação ‘Celerado investiga sete homicídios ocorridos entre os dias 1º e 2 de abril de 2016, no Município de Alagoinhas. Já a operação ‘Alma Raiada’ visa coletar evidências de participação de, pelo menos, outros dois indivíduos em um homicídio contra policial militar, ocorrido no dia 12 de outubro de 2018, no Município de Entre Rios.