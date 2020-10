Ministro Barroso estreia perfil do TSE no TikTok: 'mensagem para os jovens'

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, gravou um vídeo para a estreia do canal da corte no popular aplicativo TikTok. Barroso, que também é ministro do Supremo (STF), se dirigiu aos jovens, falou da importância do voto e usou o slogan "o seu voto tem poder".

"Hoje é a estreia do TSE no TikTok. E eu estou aqui para mandar uma mensagem para os jovens. Aliás gostaria de dizer que eu sou jovem também, só que há muito mais tempo. Mas tenho uma notícia boa para dar, a vida só fica melhor. Pensem numa coisa: o futuro é aquilo que a gente faz. Não deixe ninguém decidir o seu futuro por você. O País, o Brasil terá a cara de quem comparecer para votar. E o seu voto tem poder. Ajude a fazer um País melhor e maior, um abraço", diz ele na gravação.

Nessa sexta (2), o TSE havia anunciado anunciado parcerias com as redes sociais Twitter e TikTok para combater a desinformação durante as eleições municipais deste ano.

Segundo a Agência Brasil, as plataformas se comprometeram a facilitar o acesso a informações fidedignas sobre o processo eleitoral, destacando-as em resultados de busca, por exemplo.

Durante o anúncio, por videoconferência, o gerente de Políticas Públicas do Twitter Brasil, Fernando Gallo, pediu que os usuários leiam a política de integridade cívica da plataforma, que veda alguns conteúdos relacionados ao pleito.

Ele também frisou que o Twitter baniu em todo mundo a veiculação de anúncios políticos ou eleitorais. “Entendemos que alcance político deve ser merecido, e não pago, portanto, não vamos vender publicidade nessa eleição”, disse Gallo.

O diretor de Políticas Públicas do TikTok no Brasil, Ricardo Tavares, também ressaltou uma atualização nas políticas da plataforma para deixar mais clara a proibição a conteúdo enganoso.

Uma equipe do TikTok deverá ajudar a Justiça Eleitoral a fazer publicações mais eficazes na rede social de vídeos curtos, que é marcada pela presença de um público mais jovem.