Ministro da Educação, Abraham Weintraub 'surta' no Twitter e agride internautas

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, perdeu a linha nesta sexta-feira (16), ao ofender uma internauta na sua conta do Twitter. Com mais de 370 mil seguidores, ele ficou irritado ao ser criticado e chamou a mãe da mulher de "égua".

Tudo começou quando o ministro resolveu escrever um post comentando sobre a monarquia. Muitos seguidores discordaram e fizeram críticas a Weintraub. Uma das seguidores ironizou: "Se voltarmos a monarquia, certamente você será nomeado bobo da corte!".

Irritado com a reação da moça, o ministro decidiu reagir com ofensas. "Uma pena, prefiro cuidar dos estábulos, ficaria mais perto da égua sarnenta e desdentada da sua mãe". Após a péssima repercussão, ele apagou a mensagem.

Posteriormente, um outro seguidor escreveu: “Ministro: andando na rua encontrei seu bom senso. Ele mandou lembranças e disse que está com saudades!”. Weintraub voltou a reagir com grosseira: “Quem (sic) bom, agora continue procurando pelo seu pai…”.

Mas política não foi a única coisa que tirou o ministro do sério. Em outra ocasião, em uma publicação sem nenhuma relação com o tuíte sobre a monarquia, um rapaz criticou a atuação do ministro. "Vai cuidar da educação seu incompetente, e para de postar porcaria no twitter". Mais uma vez, o político reagiu mal e, desta vez, criticou a aparência física do internauta.

"Miguel, sinto em avisar, porém, seu caso não resolve estudando. Tem que reencarnar. Aproveita e peça para não voltar tão feio (parece mistura de tatu com cobra)”.

