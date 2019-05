Ministro da Educação aparece com guarda-chuva e diz que 'chove fake news'

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, apareceu em um vídeo nas redes sociais para desmentir que o MEC tenha a ver com a falta de agilidade das obras do Museu Nacional, que pegou fogo no ano passado. O que chamou a atenção dos internautas foi o tom do vídeo, no qual ele aparece usando um guarda-chuva.

"Está chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação, das pessoas que estão de mal com a vida, tenta macular a imagem do MEC", diz o ministro, logo no início da gravação.

Weintraub diz que o motivo da paralisação das obras foi uma redução dos recursos, aprovada pela bancada do Rio de Janeiro. "A última fake news fresquinha para você alega que a paralisação para recuperação do Museu Nacional, aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar, as obras estariam paralisadas pelo MEC, o que acontece: haviam emendas parlamentares de R$ 55 milhões para recuperar o Museu (sic). A bancada do Rio de Janeiro, é uma emenda parlamentar resolveu reduzir em R$12 milhões, sobrando R$43 milhoes para as obras. Nada a ver com o MEC", detalha o ministro.

Ele diz ainda que ainda que as verbas não tivessem sido reduzidas, o projeto não está protocolado. "Infelizmente mais uma mentira. Para de chover aqui no MEC. Até mais", finaliza.

Mais uma #FakeNews. Agora, sobre o contingenciamento de verbas no Museu Nacional, do Rio de Janeiro. Descubra a verdade! pic.twitter.com/dPE520ndGR — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) 30 de maio de 2019

Muitos criticaram a postura do ministro no vídeo. "Esse ministro é muito doidão véio. kkkk", escreveu um internauta.

"Acha realmente que o tom de deboche é acertado? O museu pegou fogo. Ele é ministro de Estado. O assunto é sério. A população tem maturidade (ou deveria ter) e capacidade cognitiva pra debater os assuntos sem recorrer à linguagem infantil. Sério que te parece apropriado o vídeo?", reclamou outra.

Houve quem defendesse a postura dele. "Caracas !! Tá difícil o povo interpretar mesmo !! Ele teve bom humor com aqueles que só o atacam. Não revidou com violência! Assim tem que ser, não ? Nada a ver com a destruição do museu".

Outros elogiaram: "Perfeito. Levar a sério essa gente é dar a eles uma relevância que não merecem".