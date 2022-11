Ministro da Justiça anuncia normalização da circulação nas rodovias após protestos

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou nesta quinta-feira (10) a normalização da circulação viária no país. Segundo o ministro, a situação foi resolvida após "atuação continuada" da Polícia Rodoviária Federal.

Manifestações começaram por rodovias em todo o país após o resultado do segundo turno das eleições deste ano, que confirmaram a vitória do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva. Desde o dia 30 de outubro, caminhoneiros e apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro realizaram protestos contestando o resultado das urnas.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, classificou como criminosos e antidemocráticos os manifestantes bolsonaristas que contestam o resultado das eleições por meio dos bloqueios de rodovias e que cobram por intervenção militar em atos realizados em frente aos quartéis. Moraes afirmou que a Justiça Eleitoral vai apurar os responsáveis por essas manifestações de viés golpista e os responsabilizará por crimes contra o estado de direito.

"O TSE proclamou o vencedor. O vencedor será diplomado até o dia 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2022. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimento ilícitos, antidemocráticos, criminosos, que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil", disse Moraes.