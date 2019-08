Ministro do Meio Ambiente é vaiado durante evento da ONU em Salvador; assista

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi vaiado durante sua participação da Climate Week (Semana Climática) América Latina e Caribe, evento da ONU sediado em Salvador. Ele participava da abertura do evento nesta quarta-feira (21).

Manifestantes vaiaram o ministro e protestaram contra o Ministério do Ambiente e falta de ações contra as queimadas na Amazônia.

Na palestra, o ministro ressaltou a importância do evento. "É importante dizer que as questões que estão aqui trazidas, de proteção ao meio ambiente, a apresentação de temas em defesa ao meio ambiente são, sim, muito importantes. A reunião que estamos tendo consolida essa preocupação", disse Salles.

Ele falou também sobre as mudanças climáticas que afetam o planeta. "Nesse momento que passamos no mundo de mudanças climáticas, de adaptação, de investimento, de oportundiades para o Brasil, é uma oportunidade de investimentos, de desenvolvimento de recursos, biomcombustível", pontuou.

Ontem, durante evento em Sertãozinho, a 330 km de São Paulo, o ministro afirmou haver sensacionalismo ambiental e comparou a escuridão que atingiu São Paulo na tarde desta segunda (19) a fake news.

“Aproveito para comentar a fumaça ou aquela escuridão que deu na cidade de São Paulo e que alguns disseram que é a fumaça da Amazônia que encobriu a cidade. Essa afirmação parece até um vídeo que vi, um mês atrás, de um helicóptero do Ibama sendo recebido a tiros e, depois, meia hora depois, mostrou um menino que tinha feito uma montagem”, afirmou o ministro na cerimônia de abertura da Feira Internacional da Bioenergia, maior evento do setor no país.

Cancelamento

Em maio, o ministro chegou a anunciar o cancelamento do evento, mas depois voltou atrás. Ao justificar a decisão, Salles chegou a dizer ao blog de Andréia Sadi que o encontro seria apenas uma oportunidade para que os participantes fizessem turismo em Salvador e comessem acarajé.

Em nota à imprensa, o Ministério do Meio Ambiente explicou que a decisão foi tomada após conversas com o Itamaraty e com ACM Neto (DEM), prefeito de Salvador, que havia se manifestado contra o cancelamento do evento.

Neto, no entanto, disse à época que a capital baiana tinha interesse em receber a Semana do Clima mesmo sem apoio do governo federal. O encontro, organizado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), acontece até sexta-feira (23), na Avenida Paralela, num espaço totalmente planejado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela prefeitura para ser um ambiente sustentável.