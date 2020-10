O ministro Néfi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), apareceu apenas de cueca durante uma sessão de julgamentos da 6ª Turma ocorrida na última terça-feira (20). As informações são do Poder360.

O descuido foi rápido, logo após ele se levantar da cadeira. Mexendo no celular, o ministro esqueceu que a câmera estava ligada e acabou mostrando que, apesar de estar de paletó e gravata, estava trabalhando sem usar calças.

Confira o vídeo.