Ministro Nunes Marques, do STF, é diagnosticado com covid-19

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi diagnosticado com covid-19. De acordo com o STF, ele já tomou duas doses da vacina contra o coronavírus e está em isolamento, em casa.



Nesta quarta-feira (1), o ministro participou da sessão do STF por videoconferência. Porém, na terça-feira (31), ele foi empossado como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na cerimônia de posse, que ocorreu na sede da Corte, em Brasília, o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, e outros integrantes do órgão estavam presentes.



Nunes Marques é o quinto ministro do STF a ser diagnosticado com a doença. No ano passado, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia também foram infectados.