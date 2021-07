Ministro passa mal e precisa fazer cirurgia às pressas na Bahia

O Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, teve um mal-estar quando visitava quando se deslocava para Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, e precisou passar por uma cirurgia no coração às pressas. Ele está internado em Teixeira de Freitas, desde a noite de sexta-feira (16), e passa bem.

Ele passou mal logo após desembarcar e foi socorrido para o Hospital Luís Eduardo Magalhães e depois transferido para um hospital em Teixeira de Freitas. Foi diagnosticada uma obstrução arterial e, na madrugada, o ministro passou por uma cirurgia de angioplastia para a colocação de um stent. Rogério Marinho tem 57 anos.