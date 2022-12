Ministros de Lula: Conheça os nomes indicados até o momento

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (22) 16 ministros para o próximo governo. Até o momento, já tinham sido anunciados Fernando Haddad, na Fazenda; Rui Costa, na Casa Civil; Flávio Dino, na Justiça e Segurança Pública; José Múcio, na Defesa; Mauro Vieira, na Relações Exteriores. A cantora Margareth Menezes já havia informado que aceitou o convite para o Ministério da Cultura, que será recriado.

Segundo Lula, na próxima semana serão anunciados outros 16 ministros. As informações foram divulgadas após entrega do relatório final da equipe de transição pelo coordenador-geral, o vice-presidente eleito Geraldo Alckimin, que assumirá o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Ao todo, serão 37 ministérios na gestão do governo eleito conforme havia sido informado pelo futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Ministério anunciados até o momento:

Nova estrutura ministerial

Desenvolvimento Social e Garantia de Direitos

Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania: Sílvio Luiz Almeida

(Fundação Getulio Vargas) Ministério da Igualdade Racial: Anielle Franco

(professora) Ministério das Mulheres: Cida Gonçalves

(ex-secretária Nacional da Violência contra a Mulher) Ministério da Cultura: Margareth Menezes

(cantora) Ministério do Trabalho e Emprego: Luiz Marinho

(ex-prefeito de São Bernardo-SP) Ministério da Educação:Camilo Santana

(ex-governador do Ceará) Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência,

Família e Combate à Fome: Wellington Dias

(ex-governador do Piauí) Ministério da Saúde: Nísia Trindade

(presidente da Fiocruz) Ministério do Esporte Ministério dos Povos Indígenas Ministério da Previdência Social Ministério das Cidades

Defesa da Democracia e Reconstrução do Estado e da Soberania

Casa Civil da Presidência da República: Rui Costa

(Ex- Governador da Bahia) Secretaria de Relações Institucionais: Alexandre Padilha

deputado federal PT-SP) Ministério da Defesa: José Múcio

(ex-ministro das Relações Institucionais

do governo Lula) Secretaria-Geral da República: Márcio Macedo

(deputado federal PT-SE) Advocacia-Geral da União (AGU): Jorge Messias

(procurador da Fazenda Nacional) Ministério da Gestão e Inovação em

Serviços Públicos: Esther Dweck Controladoria-Geral da União (CGU): Vinícius Marques

(Ex-presidente do Cade) Ministério da Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino

(ex-governador do Maranhão pelo PCdoB

e eleito senador do Estado pelo PSB) Ministério das Relações Exteriores: Mauro Vieira

(embaixador do Brasil na Croácia) Ministério do Planejamento e Orçamento Gabinete de Segurança Institucional Secretaria de Comunicação Social

Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade Socioambiental e Climática

Ministério da Fazenda: Fernando Haddad

(ex-ministro) Ministério do Desenvolvimento, Indústria,

Comércio e Serviços: Geraldo Ackmin

(vice-presidente eleito) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação:

Luciana Santos (presidente do PCdoB) Ministério de Portos e Aeroportos: Márcio França

(ex-governador de São Paulo) Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional Ministério do Meio ambiente Ministério dos Transportes< Ministério de Minas e Energia Ministério das Comunicações Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Ministério do Turismo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Ministério da Pesca e Aquicultura

