Minorias 'devem buscar seus patrocínios', diz Regina Duarte sobre incentivos à cultura

Dias após ter tomado posse como secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte concedeu entrevista ao Fantástico, da TV Globo, e defendeu que todas as minorias têm espaço para se expressar, mas que devem procurar patrocínios na sociedade civil para isto. O programa foi veiculado nesse domingo (8).

A declaração veio após o repórter Ernesto Paglia questioná-la sobre a existência de um movimento conservador que tentaria coibir determinadas formas de expressão artística, e de que forma sua pasta atuaria nestas situações.

A resposta de Regina foi de que “o dinheiro público deve ser usado de acordo com algumas diretrizes importantes, porque é o que população que elegeu esse governo [Bolsonaro] espera dele.”

Além disso, a dirigente de Cultura complementou que o governo Bolsonaro “governa pra todos” e que “todos estão livres para se expressar”. No entanto, ela acredita que devem ser buscados “patrocínios na sociedade civil”.

“Governa pra todos. E todos estão livres pra se expressar. Contanto que busquem seus patrocínios na sociedade civil. Você não vai fazer filme pra agradar a minoria com dinheiro público”, disse Regina.

A “namoradinha do Brasil” também falou sobre os desafios à frente da pasta, as pressões que sofreu nos últimos dias e as polêmicas entre o governo e a classe artística.

Ditadura

O repórter também questionou a secretária sobre possíveis flertes de Bolsonaro com o período da Ditadura Militar no Brasil, e perguntou se ela sente desconforto com a admiração;

Em resposta, ela diz estar "vivendo a história do país do jeito que ela vem", porque a história anda.

"Não. Eu tô vivendo a história do meu país do jeito que ela vem. Porque a história ela é... Ela anda", defendeu. "Eu acho que pra trás não existe, ninguém vive olhando pro retrovisor. Vamos ficar no presente e vamos olhar pra frente".

Prioridades

Regina afirmou que já existem diversas pautas positivas em prioridade, e que lamenta ter perdido tempo desfazendo intrigas, fake news e acusações.

A atriz acredita que a Lei Rouanet, política de incentivos fiscais que possibilita empresas e cidadãos aplicarem uma parte do Imposto de Renda devido em ações culturais, precisa de mudanças.

"Eu acho que a Lei Rouanet precisa de alguns ajustes e estamos pensando nisso seriamente. Porque eu acho que ela pode ser mais democratizada, o bolo pode ser repartido em fatias mais equilibradas, mais justas, pra todo fazedor de cultura, de arte", defende.

Repercussão

Nas redes sociais, a entrevista com a nova secretária deu o que falar. Cineastas e opositores ao governo Bolsonaro criticaram a posição de Regina sobre os assuntos abordados.

Pra Regina Duarte, só tem direito a apoio estatal os projetos culturais que se ajustarem à ideologia e às crenças religiosas do governo Bolsonaro. As minorias podem até produzir suas obras (aww), mas com patrocínios da sociedade civil.



Só pra constar: isso fere a Constituição. https://t.co/vvY86XYoe5 — Pablo Villaça (@pablovillaca) March 9, 2020 "você não vai fazer uma obra pra agradar a minoria com dinheiro público"

regina duarte agora em entrevista pro fantástico

a que ponto a gente chegou — louie ponto (@louieponto) March 9, 2020 Na entrevista à Globo, Regina Duarte reclama da campanha para derrubá-la, chama o olavismo de “facção”, diz que Sérgio Camargo é mais “ativista” que “gestor”. Tendo a achar que o casamento será relâmpago. Ainda mais porque ela está certa — Vera Magalhães (@veramagalhaes) March 9, 2020 Erro grave de Regina Duarte afirmar que a polarização começou a partir do #EleNão. Isso é uma afirmação falsa, demonstra desconhecimento básico do cenário político brasileiro. A polarização é de bem antes disso e tem participação de uma imprensa e Lava-Jato instrumentalizados, — George Marques (@GeorgMarques) March 9, 2020

*Matéria originalmente publicada no Jornal do Commercio, parceiro do CORREIO pela Rede Nordeste