Minuto de Carnaval: CORREIO traz novidades sobre a folia baiana

Faltando dez dias para o Carnaval, o CORREIO inicia o quadro Minuto de Carnaval, com o chefe de reportagem Jorge Gauthier (@jorgegauthier), que traz novidades da festa que promete ser 'O Carnaval dos Carnavais'.

Serão 200 atrações sem cordas no Carnaval e mais de 700 horas de música. Uma dessas atrações da fpçoa é a cantora Margareth Menezes - ela toca quinta na sexta, no Circuito Barra-Ondina, em Salvador. Ela também desfila no Rio de Janeiro.

No quadro, Jorge também traz suas impressões sobre a 41ª Noite da Beleza Negra, na Senzala do Barro Preto. Confira!