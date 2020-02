Minuto de Carnaval: pipocas de Saulo e Anitta e novidade na Barroquinha

Ainda não sabe o que fazer nesta sexta de Carnaval em Salvador? O Minuto de Carnaval, com o chefe de reportagem do CORREIO Jorge Gauthier, te ajuda! Hoje tem pipocas de Saulo e Anitta na Barra, e uma mistura de ritmos com afoxé, samba e forró no Campo Grande. Também tem novidade no Espaço Cultural da Barroquinha. Assiste aí para descobrir!

