Mion tranquiliza fãs após Jojo Todynho passar mal em 'A Fazenda'

Jojo Todynho preocupou fãs ao solicitar atendimento médico em A Fazenda, na noite da última quarta-feira, 23.

A cantora se sentiu mal, saiu para ser atendida, e, quando voltou, disse à participante Luiza Ambiel que sua pressão estava "14 por 8". Questionada se isso significava que a pressão estava baixa ou alta, respondeu: "É alta".

Fãs no Twitter se preocuparam com o estado de saúde dela e compartilharam a torcida para que a participante melhorasse. No mesmo dia, durante a edição ao vivo, o apresentador Marcos Mion tranquilizou o público e explicou que Jojo já estava bem.

"Hoje a tarde a Jojo se sentiu um pouco mal, achou que teve uma queda de pressão e ela foi prontamente atendida e está tudo bem com ela. Ela já está dentro da casa e está ótima, tudo certo", explicou Mion.