Mira Furlan, atriz de 'Lost', morre aos 65 anos após deixar post de despedida

A atriz croata Mira Furlan morreu aos 65 anos. Seu trabalho mais reconhecido ao redor do mundo aconteceu nas séries "Lost", onde viveu "Danielle Rousseau" e "Babylon 5", onde interpretou à alienígena Delenn.

A morte dela foi revelada por meio dos perfis da artista no Twitter e Instagram, onde ela postou uma mensagem de despedida, sem que fossem reveladas as causas do óbito.

Em sua mensagem final, Furlan cita uma fala de sua personagem em ‘Babylon 5’, escrita por John Michael Straczynski e expressa sua tranquilidade com os instantes finais de sua vida.

“Eu olho para as estrelas. É uma noite clara e a Via Láctea parece muito próxima. É para lá que vou em breve. ‘Somos todos restos de estrelas’, me lembro da fala da Delenn no roteiro do Joe. Não é uma perspectiva ruim. Eu não tenho medo. Enquanto isso, vou fechar os olhos e sentir a beleza ao meu redor. E vou respirar debaixo do céu cheio de estrelas. Respire. Expire. É isso”, escreveu.

Posteriormente, John Michael Straczynski lamentou a morte da atriz no Twitter: “Uma mulher boa e gentil, uma atriz talentosa, uma amiga de todo elenco e equipe de ‘Babylon 5’. Sabíamos há algum tempo que a saúde da Mira estava fragilizada… Não sei se esse é o momento certo para discutir a aleatoriedade do que aconteceu… E estou abalado o dia inteiro. Acreditávamos que ela melhoraria. Recebemos um email há um tempo e achei que ela estava melhorando."

O agora viúvo de Furlan é o cineasta Goran Gajíc. Ela também deixa o filho dos dois, Marko Lav Gajić.