Mirando Réveillon e Carnaval, prefeitura avalia fazer evento teste em julho

A prefeitura de Salvador está avaliando a possibilidade de realizar um evento teste no mês de julho. O objetivo é avaliar as condições para a realização da festa de Réveillon no fim deste ano, e o Carnaval em 2022.

A informação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis, nesta segunda-feira (21), durante entrevista coletiva, mas sem muitos detalhes. A realização do evento, no entanto, depende dos índices da pandemia na capital.

“O desejo é fazer um evento teste em julho, se os números permitirem. No momento certo, que não é agora, vamos falar do que está sendo feito para o carnaval, para o réveillon e para o evento teste, até para não causarmos uma falsa sensação em relação a pandemia, mas no que depender do prefeito nós teremos evento teste em julho, réveillon esse ano e carnaval em 2022”, afirmou.