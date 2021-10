Mirando salto na Série A, Bahia vai ter sequência contra adversários direto

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Bahia precisa emplacar uma sequência positiva se quiser sair da zona da degola e ganhar um respiro na tabela de classificação. Os primeiros sinais de evolução apareceram após a chegada do técnico Guto Ferreira. O Esquadrão conquistou quatro dos últimos seis pontos que disputou contra Athletico-PR (2x0) e Palmeiras (0x0).

Agora, a meta é a seguir somando pontos contra adversários diretos na parte de baixo da tabela. A partir deste sábado (16), o tricolor vai iniciar uma série de cinco embates contra clubes que estão dentro da zona de rebaixamento ou próximos dela. O primeiro deles será diante do América-MG, às 21h, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Com 27 pontos, o Bahia está quatro atrás do time mineiro, atual 11º colocado. Por isso, se ganhar do Coelho, o time terá grande chance de sair do Z4 e ainda puxará mais um concorrente para o bolo de equipes que tentam não serem rebaixadas para a segunda divisão do Brasileiro.

Logo depois dessa partida, o Bahia terá pela frente confrontos com Chapecoense, Ceará, Juventude e São Paulo, respectivamente. Das quatro partidas, três serão disputadas na Arena Fonte Nova (Chape, Ceará e São Paulo). Cenário importante, afinal, desde a última rodada o time voltou a contar com o apoio do seu torcedor nas arquibancadas do estádio.

“A Série A é isso aí. Não tem jogo fácil. É tudo equilibrado, decidido em detalhes. O que a gente precisa, mais do que nunca, é acreditar. E isso os jogadores, cada vez mais, estão acreditando. Estão confiando na qualidade deles, na competência e, depois, se entregando dentro de campo. Isso começa a fazer a diferença”, disse o técnico Guto Ferreira, confiante.

Bom retrospecto

Além do fato de enfrentar concorrentes diretos, a sequência que vem pela frente deixa os tricolores com uma pontinha de esperança por conta do retrospecto da equipe contra esses mesmos adversários. No primeiro turno, quando ainda era treinado por Dado Cavalcanti, o Bahia conseguiu somar nove dos 15 pontos disputados: um aproveitamento de 60%.

Se repetir o desempenho, o clube finalizaria a 30ª rodada com 36 pontos. Restaria ao Esquadrão então mais oito partidas para conseguir somar nove pontos e alcançar o “número mágico” de 45, aquele que é considerado uma margem de segurança para que as equipes se mantenha na primeira divisão.

De acordo com as estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualmente o Bahia tem 32,5% de chance de ser rebaixado para a Série B. O tricolor está em melhor condição do que Chapecoense (99,93%, Grêmio (71,6%), Juventude (47,4%) e Sport (42%). O cálculo é atualizado a cada rodada e, além da pontuação de cada equipe, leva o desempenho recente em consideração.

“Nós temos que seguir firmes e fortes, buscar agora um triunfo contra o América-MG. E, depois, temos duas partidas importantíssimas dentro de casa. Faltam 13 partidas. Tenho certeza de que, no fim, vamos estar sorrindo”, projetou o técnico Guto Ferreira.