Mirante do Farol da Barra passará a receber eventos  

Mirante Farol da Barra passará a receber eventos sociais e corporativos (Foto: Divulgação)

O Mirante Farol da Barra, localizado no alto do Forte Santo Antônio da Barra, em Salvador, passará a receber eventos sociais e corporativos com o aval do Abrigo do Marinheiro. Com capacidade para atender até 200 pessoas, o local recentemente abrigou o encerramento do Nordeste Export 2022, que reuniu as principais lideranças e especialistas do setor de logística e infraestrutura portuária.

De acordo com informações do Alô Alô Bahia, o Mirante também continuará operando como café e bistrô, com cardápio assinado pelo chef Leo Grimaldi. O empreendimento é comandado pelos empresários Alfredo Farani, Eduardo Castro, Nenel Rebouças e Wal Oliveira.

Conexão Bahia – Pernambuco

Nizan Guanaes será o palestrante do próximo Almoço de CEOs do Experience Club Nordeste, que acontecerá no Recife, no dia 18 de maio. O evento, sob a liderança de André Farias, CEO do Experience Club no Nordeste, reunirá mais de 200 líderes empresariais para a ocasião. O super almoço acontecerá no Estaleiro Ecomariner, às margens do Rio Capibaribe.





Josiane Minardi e Gamil Föppel (Foto: @doisemumfotografia)

Cerimônia intimista

A advogada e professora de Direito Tributário Josiane Minardi se casou, sábado (30), com o também advogado e doutor em Direito Penal Econômico Gamil Föppel. O casal optou por uma cerimônia intimista, realizada no edifício onde moram, em Salvador. “Oficializamos nossa união na presença de nossa família. E como toda noiva eu sonhei muito com esse dia. Obrigada Gamil por viver meus sonhos. Te amo”, disse a noiva em postagem nas redes sociais.





Casa conceito

O litoral sul baiano ganhou um empreendimento de alto padrão: o Vista Itacaré, mais novo condomínio no paraíso baiano. O projeto, realizado pela ALIA Empreendimentos, atraiu os empresários Guido Ramos, Anna Fernandes e Marcelo Bezerril, sócios da GAM Arquitetos, que decidiram adquirir um lote e construir um imóvel. A Casa GAM ficará localizada no condomínio, que possuí integração com a Mata Atlântica e está próximo às principais praias da região. “Compramos um terreno de quase 500 metros quadrados de área no Vista e vamos, junto com parceiros do setor, construir a Casa GAM. A vibe de Itacaré estará presente tanto na localização quanto no projeto e escolha de materiais”, antecipa Guido sobre imóvel, que terá quase 300 metros quadrados de área construída, vista mar, três suítes com acessos individuais, além das áreas comuns, e deve ficar pronta em 2023.

Marcia Meccia (Foto: Divulgação)

Atuação feminina

Celebrar e reafirmar a atuação feminina na arquitetura é o objetivo da exposição Elas, que reúne imagens de 10 arquitetas baianas registradas em monumentos icônicos de Salvador pela fotógrafa Gabriela Daltro. A mostra, com curadoria do fotógrafo Denilson Machado, terá vernissage na próxima terça-feira (10), às 17h, na Florense, na Alameda das Espatódeas, com a presença das profissionais retratadas.

As imagens captadas das arquitetas Aline Cangussu, Anna Fernandes, Cristiana Reis, Cristina Calumby, Flávia Foguel, Laís Galvão, Luane Guimarães, Kika Mattos, Marcia Meccia e Samanta Ribeiro mostram, segundo Gabriela Daltro, “a mulher como protagonista e enfatizam toda personalidade e potência de cada profissional escolhida”.

Temporada baiana

Quem circulou discretamente por Salvador, no fim de semana, foi Sophie Charlotte. A atriz veio à capital baiana para agradecer e celebrar o fim das gravações do filme “Meu nome é Gal”, sobre a vida da cantora Gal Costa, a qual interpreta. Acompanhada da cineasta Lô Politi, que a dirige ao lado de Dandara Ferreira, Sophie foi ao Gantois agradecer a Mãe Carmem por ter lhe falado mais sobre a vida de Gal, filha de santo de Mãe Menininha. A artista ainda foi à Igreja do Bonfim e tomou um banho de sol na praia. “Confia na Bahia”, escreveu nas redes.