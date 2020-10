'Misericórdia': mulher encontra cobra em embalagem de brócolis em SC; vídeo

Foto: Reprodução

Uma moradora de Brusque (SC) tomou um susto após voltar do supermercado na noite de sábado (3). Ao arrumar as compras, ela percebeu que o brócolis veio com um brinde indesejado: uma cobra.

Vendo o animal se rastejando dentro da embalagem, ela gravou um vídeo contando o episódio. As imagens mostram a cobra de 30 centímetros dentro do recipiente de isopor envolto a um plástico transparente. A mulher narra o que aconteceu e diz "misericórdia".

Dormiu e foi embalada com brócolis e tudo !!!!!#papodecobra pic.twitter.com/TJGd9fHnHr — Papo de Cobra (@papodecobra) October 7, 2020

O supermercado Archer informou que a consumidora foi até o local, e a situação foi resolvida. A gerente do departamento pessoal do estabelecimento, Luciane da Silva Mafra disse ao G1 que a embalagem não foi manuseada e foi enviada ao produtor na segunda-feira (5) da forma como foi entregue pela cliente.

“Realmente aconteceu, esse caso foi verídico. A cliente veio fazer a devolução e ela entendeu que o caso foi resolvido”, disse. O animal estava vivo no momento da entrega ao produtor, de acordo com Luciane.

Apesar do susto da consumidora, o animal não apresenta perigo, segundo explicou o biólogo Tobias Kunz, especialista em répteis.

“É uma cobra que se alimenta de lesmas. Essas dormideiras têm hábito noturno e são bem lentas”, disse o biólogo ao G1.

Kunz afirma que a espécie, conhecida como dormideira, não é venenosa e se move muito devagar.

“Pela imagem, me parece uma cobra jovem. Elas são bem inofensivas e é bem comum aparecerem nessas hortas e enroladas nos legumes”, disse.