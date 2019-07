Missa após canonização de Irmã Dulce terá apresentação de Margareth, Saulo e Tuca

Fé, alegria e religiosidade são os temperos da Missa de Agradecimento pela canonização de Irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres. O evento, que deve receber 55 mil pessoas, vai acontecer no dia 20 de outubro, na Arena Fonte Nova, com um espetáculo de teatro e apresentações de artistas como Margareth Menezes, Saulo e Tuca Fernandes.

Os devotos terão acesso livre à festa, que acontece sete dias após a oficialização de Dulce como santa, em cerimônia a ser realizada no Vaticano. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (19), pela superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Maria Rita Lopes Pontes, que assinou um termo de parceria com a arena. O presidente Jair Bolsonaro deve participar da comemoração, acrescentou a sobrinha da freira.

“São várias celebrações, desde o anúncio, mas agora a festa vai ser aqui, na terra dela, e terá um significado especial. Será um grande encontro, onde vamos reunir artistas que sempre nos apoiaram, será o nosso momento de agradecer por tudo”, comentou ela, ao citar “possíveis surpresas”, sem dar maiores detalhes.

A missa será celebrada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, que afirmou ter participado pessoalmente da escolha do local. “A data do momento grandioso se aproxima, são menos de três meses e era fundamental que o lugar da nossa celebração tivesse estrutura para receber a grande multidão”, afirmou o religioso.

O arcebispo disse que espera o público, pontualmente, às 14h. Aos que desejarem chegar antes para garantir um bom lugar, os portões serão abertos às 13h. Por ora, a programação indica que o evento vai ser iniciado com a apresentação da peça o Império do Amor, encenada por 500 meninos e meninas do Centro Educacional Santo Antônio, apoiado pela Osid.

O evento

Presidente da Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira disse que a casa vai estar preparada para receber a multidão de fiéis. "Faz mais ou menos dois meses que eu e Maria Rita começamos a conversar sobre essa possibilidade e é com muita felicidade que nós anunciamos essa parceria. Nós, da arena, sempre demos uma atenção forte à fé e às energias positivas", relatou ele, ao afirmar que o estádio "é abençoado por Dulce".

A infraestrutura do evento, desde o acesso, até a segurança, também foi garantida pelo secretário municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, que falou em nome do prefeito ACM Neto.

"Um ato marcante, que envolveu todo um processo e, agora, está muito perto de chegar. A prefeitura de Salvador se compromete e dará todo o apoio institucional".

Tinoco acrescentou que a festa será, para além da celebração, a oportunidade de fomentar o turismo religioso na capital. "Nossa cidade pode, sim, ser um polo turístico religioso, onde pessoas de outros estados e de outros países virão para viver a emoção do religioso, porque o que está associado à fé, envolve não só os baianos, mas pessoas de todo o mundo", completou.

Nas palavras do secretário estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson de Magalhães, a festa de Dulce é "um reconhecimento importante".

"É um momento de fraternidade e nos sentimos muito felizes, especialmente nesse momento, onde precisamos de cada vez mais referências como a Santa Dulce dos Pobres".

Recém empossado presidente da Associação Comercial da Bahia (ACM), Mário Dantas também ofereceu apoio à primeira missa realizada em solos brasileiro após canonização. "Como baiano, me sinto muito realizado em poder presenciar um acontecimento dessa dimensão, a ser realizado na Arena Fonte Nova, um dos equipamentos mais importantes da cidade".

Ainda não há informações precisas quanto à área em que a missa e as apresentações artísticas serão realizadas. De acordo com Maria Rita, no entanto, os detalhes já estão sendo decididos e serão divulgados nos próximos dias, assim como as condições para retirada do ingresso que dará acesso ao público - eles serão distribuídos por algumas paróquias da capital, mas a lista está em fase de definição.