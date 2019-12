Missa celebra dia dedicado a Nossa Senhora da Graça

No dia dedicado a Nossa Senhora da Graça, a igreja mais antiga de Salvador, que tem o mesmo nome da santa, promove, nesta quarta-feira (18), a partir das 19h, uma missa solene comandada pelo Aquiabade Dom Emanuel D’Able do Amaral. Logo após, haverá uma confraternização no claustro ao som da Banda da Polícia Militar da Bahia.

Com início no último sábado (14), as celebrações que marcam o dia 18 de dezembro evidenciam a nova fase do templo religioso. Após quatro anos em restauro, a igreja da Graça foi reaberta oficialmente em outubro e agora será sede de uma celebração recheada de devoção.

“É motivo de muita alegria realizar esta comemoração, felizmente, com as portas abertas para a nossa comunidade”, afirmou o coordenador executivo do Complexo Cultural, José Raimundo Lima.

Após passar mais de quatro anos fechada, a Igreja de Nossa Senhora da Graça foi reaberta em julho e é conhecida por ter os restos mortais da índia Catarina Paraguaçu, que foi casada com Caramuru, o náufrago português Diogo Álvares Correia.

A abadia estava fechada por problemas estruturais, como rachaduras e cupins. Dentre as intervenções realizadas estão a reforma do altar e toda a parte artística da igreja. O local foi doado por Catarina Paraguaçu aos monges da Ordem de São Bento.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

"A igreja estava fechada por quatro anos, mas ontem nós abrimos parcialmente. Ainda falta 10% da obra que é de acabamento e a parte do coro", afirmou José Raimundo Lima, responsável pela área de cultura do local.

A restauração foi fruto de um convênio entre o Mosteiro de São Bento, proprietário da igreja, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), captados via Lei de Incentivo à Cultura, com autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Ao CORREIO o Iphan afirmou que “realizou o acompanhamento da reforma desde a aprovação do projeto até a execução das obras”. O tombamento da igreja ocorreu em 1938.

José Raimundo Lima destacou que a igreja foi aberta antes da conclusão da obra para sensibilizar os frequentadores e a comunidade do entorno. A igreja está aberta para visitação e terá missas aos domingos, às 8h. A intervenção deve ser concluída com uma inauguração oficial em dezembro deste ano.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

"Nós estamos muito alegres porque vimos o entusiasmo dos paroquianos, dos frequentadores que nunca deixaram de visitar o local. Nós chegamos a improvisar uma capela na sala de aula da Faculdade da Terceira Idade que funciona aqui e sempre tinha uma movimentação boa", ressaltou.

José Raimundo Lima explica que a Igreja Nossa Senhora da Graça é um dos templos mais importantes de Salvador e foi erguida no século XVIII, em 1645, após um sonho de Catarina Paraguaçu. “Ela é a primeira Igreja Mariana (com devoção à Maria) das Américas e a primeira igreja construída no Brasil. Catarina Paraguaçu está enterrada aqui e foi ela quem doou a igreja para o Mosteiro de São Bento. Quando ela veio da França, sonhou que Nossa Senhora da Graça queria que ela construísse uma devoção à Nossa Senhora aqui e ela é conhecida como mãe dos brasileiros por ter chegado aqui muito antes que Tomé de Souza", explicou José Raimundo Lima.