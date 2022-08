Missa em homenagem a Tatti Moreno acontece neste sábado (13) em Salvador

Uma missa que marca o trigésimo dia do falecimento do artista plástico baiano Octavio de Castro Moreno Filho, mais conhecido como Tatti Moreno, será realizada em Salvador, neste sábado (13), às 11h, na Igreja Nossa Senhora da Vitória, no Largo da Vitória.

A esposa de Tatti Moreno, Gisele Fraga, e os filhos do artista, Paula, Gustavo e André Moreno, convidam os amigos para assistirem a em homenagem ao artista.

Tatti Moreno faleceu no último dia 13 de julho em sua casa, na capital baiana, aos 77 anos. Conhecido por ser escultor dos orixás do Dique do Tororó e outras obras símbolo de Salvador, o artista lutava contra um câncer de fígado desde agosto do ano passado. Depois de encher Salvador com sua arte ao longo das últimas décadas, ele teve uma despedida calorosa, que reuniu familiares, amigos e colegas da arte no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.

Nas ruas soteropolitanas

Tatti Moreno foi o escultor das estátuas de Jorge Amado e Zélia Gattai e de Iemanjá no largo de Cira, no bairro do Rio Vermelho. É também autor das esculturas em homenagem a Mãe Stella na avenida que leva seu nome, em Stella Maris, e de obras no Jardim dos Namorados. Além dos trabalhos já conhecidos, o artista havia finalizado mais uma obra para a cidade.

O trabalho está na Praça Cayru, do Mercado Modelo, onde permanecerá. No planejamento da Prefeitura de Salvador, ela seria inaugurada nesta semana, com a presença do autor. No entanto, com as complicações de saúde de Tatti, o evento foi adiado, como conta Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM).

"A gente lembra de Tatti em vários lugares da cidade. Ele e Salvador são um casamento insolúvel. [...] A gente ainda tem uma obra dele para inaugurar, que está ali no Comércio, ao lado do Mercado Modelo. É uma homenagem para os mortos da covid-19 que, por incrível que pareça, ia ser inaugurada hoje", afirmou, dizendo que o monumento deve ser inaugurado com uma grande homenagem para o artista que marcou a cidade.

Além de ter as mãos em cartões postais da capital baiana, Tatti Moreno foi base para quem trabalha na mesma área que ele. Artista plástico responsável pela imagem de Santa Dulce dos Pobres no Largo de Roma, em Salvador, e outros tantos mosaicos da cidade, Bel Borba também compareceu ao sepultamento. Ele destacou o símbolo que Tatti é para as artes plásticas.

"Não dá para separar a pessoa, que era super querida e com trânsito em todas as camadas, da obra. O trabalho vai se eternizar, estamos aqui para a despedida dos que ficam. Uma pessoa fantástica que contribuiu com a iconografia desse universo que ele pertenceu com tanta propriedade, devoção e qualidade", disse Borba.

Amigo de Tatti, Bel Borba também o teve como inspiração. Ele destaca que o artista está perpetuado na história de Salvador, da Bahia e do Brasil, salientando também que o autor dos Orixás do Dique foi exemplo para a geração que veio logo depois.

"Nós artistas, eu e outros colegas, nunca conhecemos alguém como ele. Na minha formação, digo sem nenhuma timidez, me permiti ter como base os grandes artistas da nossa cidade. E Tatti Moreno era um homem de uma produção permanente e intensa. Inspiração para mim e todos os conterrâneos", completou.