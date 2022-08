Missa marca abertura da Trezena de Santa Dulce em Salvador; confira programação

Desde 2019, quando Irmã Dulce foi canonizada e reconhecida como Santa Dulce dos Pobres, os devotos da padroeira aguardavam para celebrar a trezena que a homenageia, no Santuário de Santa Dulce dos Pobres, mas veio a pandemia da Covid-19 e a festa precisou ser a distância. Este ano, a espera acabou.

Uma grande festa está planejada para comemorar a trezena de Santa Dulce dos Pobres, que teve início nesta segunda-feira (1°), e vai até o próximo dia 13 de agosto. Com o tema “A mulher que muito amou”, a programação em honra à primeira santa brasileira terá eventos online e presenciais.

A ansiedade dos devotos era tanta que já neste primeiro dia atraiu dezenas deles para as missas de abertura realizadas no Santuário que leva o nome da Santa, localizado no Dendezeiros, em Salvador. A primeira eucaristia foi realizada tradicionalmente às 8h30 e a última às 16h, ambas celebradas pelo Padre Adilson Lopes, que tinha ao seu lado o reitor da capela, frei Giovanni Messias.

“É a primeira vez que vamos fazer uma canonização desde a procissão, porque logo naquele ano veio a pandemia e a gente não pode celebrar com essa grande procissão no dia de Santa Dulce. Este ano, com fé em Deus aquela que caminhou na cidade do Salvador muitas vezes, será acompanhada por nós, na última missa do dia 13 [de agosto], às 18h. Saíremos em uma grande procissão luminosa pelo caminho da fé, onde Santa Dulce colocou os primeiros doentes”, disse o frei Giovanni.

Gratidão e fé

Autointitulada abençoada por ser nascida, criada e ainda morar próximo ao Santuário de Irmã Dulce, na região da Cidade Baixa, a bancária Carolina Magalhães, 41 anos, fez um pedido a Santa no ano de sua canonização, foi atendida e esperava ansiosa para celebrar a trezena agradecendo pela benção alcançada, o que não aconteceu da maneira que ela esperava, por causa da pandemia.

Carolina Magalhães foi agraciada com a realização de um pedido feito a Santa Dulce dos Pobres (Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

Esse ano, quando a celebração ocorre também presencialmente, Carolina até pensou que não sairia do trabalho a tempo de assistir a missa de abertura das 16h, mas de acordo com ela, Dulce intercedeu novamente e ela conseguiu estar no local. “Eu acompanhei todos os dias no ano passado, mesmo online. Esse ano eu seguirei aqui mais perto, graças a Deus. É uma história muito bonita, então a gente precisa seguir os ensinamentos dela”, disse emocionada.

Já o motociclista Rogério Oliveira, 30 anos, conta que não poderia deixar de agradecer pelas intervenções que já foram feitas e pelas que ainda seguem sendo realizadas em sua vida. Ele passou por uma cirurgia no cérebro no ano passado e precisará realizar outro procedimento este ano, mas tem fé que tudo correrá bem.

Rogério Oliveira agradece pelas bençãos alcançadas (Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

“Sempre que eu passo por aqui eu faço questão de agradecer. Eu já passei por muita coisa envolvendo a minha saúde e estou aqui firme e forte, isso sozinho já é motivo para o meu agradecimento e é importante saber que posso contar com ela [Santa Dulce] em minha vida”, contou.



Treze dias de celebração

Além da Trezena, o Santuário contará ainda com uma grade de missas em diversos horários. Entre os dias 1º e 12 de agosto, as cerimônias irão acontecer às 7h, 8h30,12h e 16h. A culminância da festa será no último dia da programação, quando milhares de fiéis de todo o país chegarão ao local para comemorar a data litúrgica da primeira santa brasileira, para isso, a programação de fechamento incluirá dois horários de missas extras - 10h30 e 18h.

Neste dia, a missa das 8h30 será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, e após a cerimônia eucarística das 18h acontecerá a Procissão Luminosa, que percorrerá o Caminho da Fé, do Santuário à Baixa do Bonfim, com a imagem de Santa Dulce no andor.

Programação presencial

Trezena de Santa Dulce

De 1º de agosto (segunda-feira) a 12 de agosto (sábado)

7h, 8h30,12h e 16h

Sábado dos Romeiros (peregrinação da Família Franciscana ao Santuário)

Sábado (06)

8h30, 12h e 16h

Domingo da Providência: Drive-thru (bênçãos dos carros), entrega da Feijoada de Santa Dulce, arrecadação de doações

Domingo (07)

Das 11h às 16h

Quermesse

Estacionamento do Santuário

30 e 31/07, 06 e 07/08, 12 e 13/08

Das 9h às 16h

Dia Litúrgico de Santa Dulce

Sábado (13)

Missas às 7h, 8h30, 10h30, 12h, 14h, 16h e 18h

Procissão Luminosa (após a missa das 18h)

Sábado (13)

Após a missa litúrgica das 18h

Programação online

Programa “1 Santa e 13 virtudes”

De 1º de agosto (segunda-feira) a 12 de agosto (sábado)

Após a missa das 8h30

Novena de Santa Dulce dos Pobres

De 5 de agosto (sexta-feira) a 13 de agosto (sábado)

Após a missa das 8h30

Momento devocional: Quarto de Santa Dulce dos Pobres

Domingo (07), 10h

Transmissão: www.youtube.com/santuariosantadulcedospobres

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo