Missa na Catedral Basílica faz homenagem aos 93 anos de ACM nessa sexta-feira

Nessa sexta-feira (4), às 9h, dia do aniversário de nascimento do senador Antonio Carlos Magalhães, será realizada uma missa em sua homenagem, na Catedral Basílica de Salvador. A celebração será transmitida ao vivo pelo perfil da igreja, no Instagram: @catedralbasilicadesalvador.

A missa será celebrada pelo padre Abel Carvalho Pinheiro, pároco da Catedral Basílica; pelo padre Luís Simões, pároco da Vitória; padre Nilton Francisco, capelão de São Domingos de Gusmão; e pelo diácono Moreno, auxiliar da Catedral Basílica. A cerimônia será acompanhada pelo órgão de tubos da Catedral, com a direção do padre Hans Bönisch, mestre do coro.

O político, conhecido carinhosamente por Cabeça Branca, completaria 93 anos de idade. ACM foi deputado estadual e prefeito de Salvador, época em que realizou uma profunda reforma urbana, com a construção de diversas avenidas de vale, como a Avenida Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré), Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), Avenida Centenário, Avenida ACM, Avenida Presidente Costa e Silva, Viaduto do Canela, entre outras.

Nos três mandatos como governador da Bahia, expandiu a cidade para o norte, com a construção da Av. Luís Viana Filho, a Paralela, e a implantação do novo Centro Administrativo da Bahia (CAB). Promoveu a implantação do Polo Petroquímico de Camaçari e a abertura das fronteiras agrícolas do Oeste, bem como a construção da Central de Abastecimento (Ceasa).

Teve especial cuidado com a preservação do patrimônio cultural da Bahia, recuperando o Centro Histórico de Salvador, e construiu uma política cultural forte, apoiada no fomento à produção e à circulação de bens culturais. Criou o Balé do Teatro Castro Alves e a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).

Na área do turismo, construiu a Linha Verde e o Porto de Aratu. Foi autor ainda do Programa de Combate à Pobreza e da Cesta do Povo. Foi presidente da Eletrobrás e ministro das Comunicações, tendo como principais realizações a implantação do sistema Telestrada, a inauguração do Serviços de TV a cabo, por assinatura, a criação da Empresa Brasileira de Comunicações (Radiobrás) e os primeiros passos para a instalação da telefonia móvel no país.

Como senador conseguiu atrair o projeto de instalação da Ford para a Bahia, por meio da prorrogação do sistema de benefícios fiscais junto ao governo federal, e ainda foi presidente do Senado Federal.

Serviço:

O quê: Missa em homenagem a ACM

Quando: dia 4 de setembro, às 9h

Onde: Instagram da Catedral Basílica de Salvador -

@catedralbasilicadesalvador