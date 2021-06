Missas, carreatas e transmissões virtuais; veja programação do festejo de Santo Antônio

Tradição na capital baiana, os festejos de Santo Antônio neste domingo (13) contarão com missas e carreatas como parte da programação para os devotos do santo casamenteiro. Na Igreja Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão, no Santo Antônio Aleém do Carmo, que receberá até 70 fiéis por ordem de chegada para manter um número seguro de pessoas dentro do templo, tem missa às 7h, 9h e 11h,. A carreata com a imagem do santo acontece às 15h e percorrerá as principais ruas do bairro, retornando para a Igreja do Boqueirão.

Já em Cosme de Farias, a Paróquia Santo Antônio celebra a festa do padroeiro e comemora os 40 anos de caminhada da comunidade. Por lá, também no domingo, a primeira missa tem início às 8h, seguida de carreata pelas principais ruas do bairro. O ápice dos festejos será missa presidida pelo bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida, às 18h.

Em Fazenda Coutos, os festejos também vão acontecer. Na Paróquia Santo Antônio do bairro, a santa issa festiva, que é a última Celebração do trezenário, começa às 19h, naatriz. Seguindo os protocolos de segurança para a não disseminação do novo coronavírus, apenas 30% da capacidade do templo poderá ser ocupado, e para participar os fiéis deverão entrar em contato com a secretaria paroquial, pelo telefone (71) 3408-5123 ou pelo Whatsapp (71) 99907-5123. Toda a programação será transmitida, ao vivo, pelo Facebook e pelo Instagram: @paroquiasantoa

Lauro de Freitas

Na Paróquia Santo Antônio de Portão, em Lauro de Freitas, a programação do dia 13 terá início com a alvorada às 6h30, seguida de missas às 7h, 9h e 11h. Já às 15h, haverá a última reza da trezena, com o coral Vozes de Santo Antônio de Portão. O encerramento será com uma carreata que sairá às 17h da localidade Queira Deus, seguindo até o Terminal Rodoviário João Expresso, onde será celebrada a última Missa do dia.

Há, ainda, homenagens a Santo Antônio na Igreja e Convento São Francisco, localizados no Pelourinho. No 13 de junho serão celebradas Missas às 7h, às 9h e às 17h. Toda a programação será transmitida, ao vivo, pelo Instagram @conventosaofranciscoba. Também neste dia, a partir das 11h, será vendida a feijoada de Santo Antônio, que poderá ser retirada na modalidade drive thru, pelo valor de R$ 10. Toda a renda arrecadada será revertida para a manutenção da vida comunitária e das obras sociais desenvolvidas pelos franciscanos.