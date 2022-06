Mistério: festa em boate tem 21 mortes súbitas com causa desconhecida

Uma boate na cidade de East London, na África do Sul, teve 21 mortes súbitas em uma festa. Os corpos foram encontrados na madrugada desse domingo, 26, segundo a mídia local.

As informações atuais indicam que, em algum momento da noite, todos os presentes na boate Enyobeni morreram praticamente ao mesmo tempo. As causas ainda são desconhecidas.

Os corpos não apresentam sinais externos, como lesões ou ferimentos, indicando a causa da morte. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que as pessoas aparentemente foram a óbito enquanto dançavam, conversavam ou bebiam no local.

A maior parte dos mortos é de adolescentes, com a vítima mais nova tendo apenas 13 anos. Na noite de sábado, a boate promoveu uma festa alusiva ao "pens down", data que marca o início das férias de meio de ano.

O órgão responsável por regular a venda de bebidas na África do Sul afirmou que irá processar criminalmente o dono do local. Pela lei do país, é proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.