Mobilidade na palma da mão

Os usuários do sistema CCR Metrô Bahia contam com mais facilidade, comodidade e rapidez na compra de seus créditos. Quem prefere comprar sem sair de casa, pode fazer isto pelos aplicativos Quicko, RecargaPay e todas as plataformas digitais do Banco do Brasil (disponível para os correntistas). Já para atender quem não possui smartphone, a concessionária conta com mais de dois mil estabelecimentos parceiros, tais como supermercados, farmácias, bancas de revistas, entre outros. Basta acessar em www.rvgo.com.br para localizar quais estabelecimentos contam com o serviço.

Atualmente o metrô de Salvador-Lauro de Freitas transporta, em média, 300 mil passageiros por dia. Aproximadamente 6% dos clientes já utilizam as recargas via aplicativos. Além de tornar o processo mais prático, a automação também evita que as pessoas tenham contato físico com cédulas e moedas, o que, em tempos de pandemia, faz toda a diferença no quesito segurança.

As recargas dos cartões de embarque podem ser feitas pelos aplicativos Quicko, RecargaPay e de todas as plataformas digitais do Banco do Brasil

O coordenador de arrecadação da CCR Metrô Bahia, Frederico Pimentel, destaca que a automação deste tipo de serviço segue uma tendência mundial, inclusive, já usada em outros estados brasileiros. O principal objetivo da CCR Metrô Bahia, segundo ele, é garantir que os usuários tenham uma melhor experiência no atendimento.

“Foco no cliente e nas pessoas é o principal atributo da CCR Metrô Bahia. Por isso, a busca por novos meios de pagamentos que facilitem o cotidiano dos clientes”_coordenador de Arrecadação da CCR Metrô Bahia, Frederico Pimentel

A inovação em todos os aspectos têm sido uma busca constante da empresa nos serviços oferecidos. O reconhecimento desse trabalho se dá pelas premiações recebidas, em 2019, pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) e, neste ano, pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP), quando a concessionária foi premiada por iniciativas que trouxeram integração entre modais pagando apenas uma tarifa em 2019, além da chegada dos aplicativos e meios de recarga eletrônicos em 2021.

Além de facilitar a recarga, os aplicativos trazem outros benefícios que melhoram a jornada do cliente. Confira abaixo:

Quicko:

Roteirização do trajeto com a indicação das melhores rotas e meio de transporte de acordo com seu objetivo: reduzir o gasto com deslocamento ou seu tempo durante a viagem. O cliente decide!

do trajeto com a indicação das melhores rotas e meio de transporte de acordo com seu objetivo: reduzir o gasto com deslocamento ou seu tempo durante a viagem. O cliente decide! Indicação de postos de vacinação e estabelecimentos para aluguel de bicicleta mais próximos à estação;

de postos de vacinação e estabelecimentos para aluguel de bicicleta mais próximos à estação; Promoções especiais para os usuários que realizam recargas recorrentes através da plataforma;

especiais para os usuários que realizam recargas recorrentes através da plataforma; Conferência do saldo e histórico de uso;

do saldo e histórico de uso; Em caso de roubo ou perda do cartão , por meio do cadastro do CPF do cliente, é possível solicitar o bloqueio do cartão;

, por meio do cadastro do CPF do cliente, é possível solicitar o bloqueio do cartão; Indicação do horário de chegada do próximo Trem possibilitando maior planejamento no seu dia a dia.

RecargaPay:

Para recarga no valor de até R$ 20, você ganha 5% do seu dinheiro de volta;

Taxa zero em pagamentos de contas e boletos;

Possibilita o parcelamento de compras em até 12x.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.