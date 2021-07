Mochila com R$ 650 mil em cocaína é encontrada em praia no sul da Bahia

Vinte e quatro tabletes de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar na praia de Iemanjá, em Caravelas, no sul da Bahia, na manhã da terça-feira (6). A droga, avaliada em R$ 650 mil, foi encontrada dentro de uma bolsa por um pescador, que acionou a PM.

Uma equipe da 88ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Alcobaça) foi até a praia para recolher o material. “Um homem entrou em contato com a companhia e informou que tinha uma mochila cinza na localidade, parecida com as outras que já apareceram na região. Quando ela foi aberta, constatamos que se tratava de uma substância similar com entorpecente”, diz o major Carlos Eduardo Barbosa da Silva, comandante da unidade.

Os 24 tabletes de cocaína foram encaminhados para a delegacia da cidade.

Leia mais: Depois do óleo, o pó: o que explica o surgimento de drogas na costa baiana?

Outros casos

Outras mochilas foram encontradas em praias dos municípios de Nova Viçosa, Alcobaça, Prado e Salvador, entre os meses de maio e junho. O valor estimado dessas apreensões chega a quase R $5 milhões. A Polícia Federal (PF) investiga a origem e destino desses materiais.

Verão da Lata

Apesar de ainda não haver solução para o mistério, os casos remetem a outro que já foi solucionado há 34 anos. Em setembro de 1987, 18 latas que aparentavam ser de leite em pó foram encontradas boiando próximas ao litoral de Maricá, no Rio de Janeiro, a cerca de 60 quilômetros da capital. Pescadores locais entregaram o carregamento para a Polícia Militar, e ficou comprovado depois que cada uma delas continha aproximadamente 1,5 kg de maconha.



Já no final de agosto, a Polícia Federal do Rio havia recebido um comunicado dos EUA de que um navio, que vinha da Austrália, estava no litoral do Rio de Janeiro carregando 22 toneladas de maconha, que seriam depois repassadas para outros dois barcos com destino a Miami. A tripulação descobriu que o barco estava sendo procurado e despejou todo a carga no mar.



Em 20 de setembro, diversas latas começaram a ser encontradas no litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo. No total, foram cerca de 15 mil latas achadas.



O caso ficou conhecido como “Verão da Lata” e levou para a prisão apenas um tripulante, o cozinheiro Stephen Skelton, que, apesar de ter sido condenado a 20 anos de cadeia, permaneceu na prisão por apenas um ano. Não havia como provar a relação de Skelton com as latas encontradas no litoral. A história completa é contada pelo jornalista carioca Wilson Aquino no livro “Verão da Lata”.