Moda: Acostamento lança coleção Outono 2020 em evento na Bahia

Um pôr do sol de tirar o fôlego diante da Baía de Todos os Santos foi o cenário escolhido pela grife Acostamento para marcar, em Salvador, nesta sexta-feira (18), o lançamento da coleção Outono 2020, True Colors, que em alguns meses estará nas mais de 5 mil multimarcas que atende, cerca de 200 só na Bahia. O Sunset foi realizado no Terminal Turístico Náutico da Bahia (Comércio), e reuniu profissionais da moda, empresários, influencers e formadores de opinião, como a bailaria Lore Improta, que chegou com um look da próxima coleção, inspirada no continente africano.

Além do desfile, quem conferiu o evento viu cerca de 200 das 853 peças da True Colors, além de conhecer as principais iniciativas da marca que, aos 26 anos, acaba de investir, só em 2019, R$ 20 milhões em inovação e nas novas instalações, que migraram de São Paulo para Itajaí, em Santa Catarina, pelo estado ser o maior polo têxtil do país e referência em tecnologia.

Desfile da coleção True Colors, inspirada no continente africano

Inovação

Para mostrar os impactos da inovação no universo da moda, Delton Batista, vice-presidente executivo da Acostamento, fez um talk sobre o assunto. Em sua apresentação, falou sobre os constantes desafios da indústria e de como a Acostamento está pronta para o novo. O executivo apresentou inovações, como o e-commerce, que ganhará tecnologias inéditas em dezembro, como um provador virtual, que indica a modelagem que melhor se adequa ao corpo do cliente, e a Go Find, que direciona a pessoa para as lojas mais próximas que vendem a marca.

Delton Batista, vice-presidente executivo da Acostamento, fez um talk sobre os impactos da inovação no universo da moda

Na sequência, Batista apresentou uma websérie que mostra o processo artesanal de criação da marca e o making of do vídeo manifesto, que será lançado para todo o Brasil no próximo mês. “Nosso manifesto revela o conceito da marca e deixa claro que, para a Acostamento, o que importa são as pessoas e os bons momentos. Por isso, nossa campanha tem como tema principal a hashtag ame".

Moda

Assinada pelo estilista Deva Ferrassini, a coleção True Colors trouxe estampas étnicas, safari urbano, nuances e contrastes que dão o tom africano à coleção, que atende ao público masculino, feminino e infanto-juvenil. As texturas diferenciadas foram elogiadas por Lore Improta, que usou uma saia que misturava couro e veludo. “Amei as peças, principalmente essa sensação que o toque de materiais tão diferentes provoca”. O evento/desfile em Salvador foi realizado pela visual merchandising da marca, Anne Araújo, e pelas produtoras Jamile Knop e Moara Miranda.

Lore Improta com um dos looks da nova coleção

Bahia

À frente do Escritório de Vendas e Marketing da Acostamento na Bahia, Ronaldo Almeida, da RN Gestão de Moda, celebra o sucesso da marca no Estado. “Temos uma aceitação muito grande pautada no DNA forte da Acostamento. Tanto que trouxemos mais de 30 lojistas para o evento, muitos de cidades distantes”, explica.

O Sunset Acostamento reuniu lojistas de várias regiões da Bahia

Cristiane Mergulhão veio de Irecê, onde trabalha com a marca há 18. “O cliente não vem em busca de uma roupa, mas do conceito”, avalia. Jamile Oliveira, de Capim Grosso, destaca a qualidade e versatilidade das peças, que vestem pessoas de todas as idades. Opinião compartilhada por Soraia Bittencourt, que há um ano apostou na Acostamento para ampliar seu mix de produtos na Trizz, no Espaço Perfomance (Pituba). “A mulher madura não quer usar roupas fechadas, prefere uma marca descolada, que vista bem. Quem começa a usar Acostamento, fica fiel”, afirma.

Profissionais da moda, influencer e formadores de opinião também prestigiaram o evento

Expansão

Com planos de chega à América Latina, Miami, nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, a Acostamento hoje tem 500 colaboradores diretos e 2.500 indiretos em sua cadeia de produção. Só para se ter uma ideia do tamanho do negócio, o aumento de vendas no primeiro semestre de 2019 foi de 29%, enquanto a média de crescimento do setor têxtil é de 3% no volume de produção e de 3,5% no volume de vendas no mercado interno em 2019, segundo os dados da ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção). “O plano é manter o ritmo de crescimento e dobrar o tamanho da empresa em 3 anos”, revela Batista.

Toda essa força econômica também é direcionada para valores como responsabilidade socioambiental. Para tanto, a marca apoia o Instituto Guga Kuerten e a Escola do Ballet Bolshoi. “Queremos desenvolver uma moda cada vez mais consciente e essa transformação tem a ver com uma lógica de que o futuro será sustentável, ético, transparente e democrático. É nisso que a gente acredita”, define o executivo, que busca projetos para apoiar na Bahia.

