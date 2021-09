Moda tropical e esportiva

Conjuntinho da coleção de verão da Animale (divulgação)

Que tal unir dois estilos que são a cara da estação mais quente do ano? O tropical e o esportivo. Para ajudar na hora de criar, preste atenção na campanha Verão 2022 da Animale. O Vixe amou o conjuntinho estampado floral, bem tropical, usado com cinto utilitário em tons vibrantes, que é a cara do universo sportswear. Em tempo, a nova coleção da brand, batizada de Memórias, foi pensada para comemorar os seus 30 anos , revisitando o acervo de coleções icônicas e trazendo delas novas interpretações sempre com a estética sofisticada e contemporânea.

Lúdica e fashion

Ainda não conseguiu se desapegar da pochete? Que tal colocar para jogo um modelo diferente com pegada lúdica e assim injetar humor no look do dia? Se rolou sentimento, dá uma espiadinha no modelito da Amaro (amaro.com) com bolinhas e muita bossa. Custa R$ 119,90.

Ela em cena

Uma calça que virou hit do momento é o modelo batizado cargo. Múltipla, pode ser pensada para a prática de esportes, como também pode fazer parte de uma produção bem urbana. O vixe amou a aposta da Volk Store (volkstore.com.br) que você leva para casa por R$ 99,90 e ainda se destaca pela cor rosa.

Nos pés

O tênis é o pisante mais desejado por trazer o conforto. Não é à toa que ganhou presença nos looks mais descolados do momento. Quer um para chamar de seu? Olhos abertos para o lançamento da Dumond (dumond.com.br), que dá para usar com vestido ou ainda com aquele visu street bafônico. Preço: R $149,95.

Aposta nele

Como muitos outros elementos do universo esportivo, o boné acabou sendo abraçado pela moda e pode se destacar em ideias originais. Dica de stylist: experimenta usar a peça com um vestido de brilho e tênis na melhor mistura fashion. Onde achar? Riachuelo (riachuelo.com.br). Custa R$ 39,90.

Roube a cena

Um par de óculos poderoso e com estética fashion é uma alternativa criativa para elevar o visu sem precisar de muito esforço. A dica é escolher uma armação colorida, como esse modelo da Ui Gafas, (uigafas.com.br). Depois, não precisa de muito, basta investir no carão. Preço: R$ 69,90.