Modelo baiano Carlos Cruz terá trajetória contada em um documentário

Natural de Salvador, o modelo Carlos Cruz vem construindo uma carreira de sucesso, com vários trabalhos no currículo, como campanhas para a sul-coreana Samsung e o Banco do Brasil e editoriais para a revista Vogue Brasil e para os fotógrafos Glauber Bassi, de Milão, e Glleson Paulino, de Paris. Por conta das restrições de circulação devido à pandemia do novo coronavírus, o baiano precisou adiar sua primeira viagem internacional a trabalho para a Ásia. Mas isso não o impediu de seguir produzindo. É que Carlos Cruz terá sua trajetória contada em um documentário assinado pelo poeta, produtor e diretor Geovane Sobrevivente, que usa arte como instrumento de defesa da comunidade periférica.

”Através do meu trabalho vou mostrar representatividade para meninos que, assim como eu, foram ensinados a não sonhar por conta da sua cor, da sua realidade”, afirma. ”Sou homem negro, nascido e criado na comunidade, modelo e, sobretudo, incentivador de sonhos, contrariando estatísticas”, completa. As gravações devem terminar em junho.

Complexidade do sistema tributário potencializa prejuízo das empresas

Além da paralisia temporária das atividades comerciais e da crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus, a complexidade do sistema tributário brasileiro tem potencializado os prejuízos e preocupações do empresariado baiano. Nos bastidores, integrantes do setor discutem propostas de um novo parcelamento dos impostos, levando inclusive o assunto a deputados federais do estado.

Além disso, a reforma tributária é considerada fundamental neste momento, uma vez que a simplificação do sistema tributário pode ajudar a minimizar os impactos da pandemia. Já há quem defenda que a reforma precisa seguir com urgência no Congresso.

Contraponto

Contudo, políticos baianos com trânsito em Brasília acreditam que é muito pequena a possibilidade de avanço da reforma tributária durante a pandemia. Embora considerem o tema de fato relevante para o país, especialmente para o setor empresarial, dizem que o assunto só deve voltar à pauta após a fase crítica do coronavírus. "Não é possível tratar de um tema tão estrutural para o Brasil em meio à pandemia", contou um destes políticos ao Alô Alô Bahia.

Responsabilidade social

A Básica Home acaba de doar mais de 40 itens de mobiliário, entre cadeiras, poltronas, puffs e mesas, ao projeto “A Favela Venceu, o Coronavírus perdeu”. Idealizada pelo grupo Bagunçaço, a iniciativa visa dar suporte às famílias residentes em periferias afetadas pela Covid-19.

Localizada na Alameda das Espatódeas, em Salvador, a Básica Home reúne móveis e objetos de alto luxo, destacando o design brasileiro e as tendências internacionais. "Estamos conectados com atitudes responsáveis e solidárias para, juntos, superarmos esse atual desafio", destaca Paulo Coelho, que comanda a empresa ao lado da esposa, Roberta Coelho.

Empenho

A OEC- Odebrecht Engenharia & Construção também está empenhada no combate à Covid-19. Na Bahia, em conjunto com a Odebrecht S.A.,Braskem, OR e Horiens, a empresa doou um total de sete respiradores ao Governo do Estado. O investimento foi de R$945 mil.

Os respiradores são essenciais para tratar pacientes que estejam com pulmões comprometidos.

Solidariedade

Diante da pandemia da Covid-19, o Txai Resort, em Itacaré, se mobilizou para arrecadar cestas básicas e doar para as famílias que dependiam do Instituto Companheiros do Txai para tirar o sustento de sua família.

O Instituto é um projeto do hotel e, há 16 anos, promove através de várias ações o desenvolvimento sustentável para a região, já tendo beneficiado mais de 150 famílias.

Todo o valor arrecadado com as doações serão integralmente utilizados para compra de cestas e os valores mais altos, a partir de R$600, levam como agradecimento uma foto de Tuca Reinés, fotógrafo renomado com obras expostas em museus e fundações de diversos países.

Online

Na próxima terça-feira, a partir das 17h no Instagram @museusdabahia, uma live vai discutir sobre um espaço pouco conhecido dos baianos. Trata-se do Museu do Recolhimento dos Humildes, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano.

A conversa será entre Luiz Freire, Doutor em História da Arte e Professor da Escola de Belas Artes da UFBA, e Paola Públio, artista plástica petrolinense e atualmente Coordenadora do Museu do Recolhimento dos Humildes.

Nova gestão

No início do mês de maio, a revendedora Zero4 Multimarcas, localizada em Lauro de Freitas, ganhou a gestão do empresário André Novais. O empreendimento da área automotiva possui marcas de luxo como Porsche, BMW, Audi, Mercedes, Land Rover, entre outras, além de carros blindados.

"Quando pequeno, minha infância era na feira e passava em cima da carroça admirando os carros. Sei que as relações de consumo vão mudar, mas acredito que o amor sempre vence e esse amor por carros é eterno”, nos disse o empresário.

