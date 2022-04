Modelo baiano estrela nova campanha mundial da Hugo Boss

Gabriel coleciona em seu currículo editoriais para publicações renomadas, além de campanhas para Natura, Forum e Osklen, entre outras. (Foto: Divulgação)

Uma das apostas da WAY Model – mesma agência de tops como Sasha Meneghel, Carol Trentini e Alessandra Ambrósio - o baiano Gabriel Pitta, de apenas 21 anos, foi eleito o novo rosto da campanha mundial da Hugo Boss, intitulada “BeYourOwnBoss”



Natural de Salvador, Pitta cresceu ajudando a mãe a preparar e vender salgados, doces, pães e bolos para eventos e festas infantis. “Desde pequeno eu ajudava minha mãe com este trabalho, fazíamos tudo em casa, no bairro do Engenho Velho da Federação. Era uma forma de engordar a renda familiar”, relembra.



Um dos seus primeiros trabalhos foi aos 15 anos, desfilando para o Afro Fashion Day, projeto anual do Jornal CORREIO que ocorre no Mês da Consciência Negra. A iniciativa, que está chegando à sua oitava edição, tem como objetivo valorizar os modelos e marcas baianas.



Vivendo atualmente na Europa, Gabriel coleciona em seu currículo editoriais para publicações renomadas, além de campanhas para Natura, Forum e Osklen, entre outras.





*Com informações do Alô Alô Bahia e da Rg Vogue.