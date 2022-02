Modelo baiano vendia geladinho e agora estrela campanhas de Lacoste e Calvin Klein

A vida como vendedor de geladinho, bolo e até acarajé nas ruas de Feira de Santana, onde nasceu, e do Rio de Janeiro, onde foi buscar novas oportunidades, ficou para trás, mas o modelo Matheus Hava, de 25 anos, não esquece suas origens e o caminho percorrido até o novo lar, na Europa, e seus novos ares.

Descoberto há menos de um ano, Hava hoje comemora o sucesso que tem feito na moda internacional, e já é apontado como um dos novos queridinhos de grifes como Calvin Klein e Lacoste, para quem fez trabalhos. Também já apareceu em editorias de publicações internacionais, a exemplo da Marie Claire Hong Kong.

Em entrevista ao portal Terra, o jovem falou sobre o orgulho de sua trajetória de superação. Desde criança, ele trabalhava com a mãe vendendo acarajés nas ruas da Princesa do Sertão, até os 17 anos de idade.

Aos 20, mudou-se para o Rio, a fim de tentar aumentar a clientela – ainda como ambulante – e melhorar a renda familiar. Por lá, substituiu o cardápio e passou a vender geladinhos (no Rio chamados de sacolés) e bolos, que eram sucesso de venda.

“Era um trabalho puxado, mas que me enche de orgulho. Sempre enfrentei o que fosse preciso para poder evoluir e buscar um futuro melhor. Começava a produção de acarajés durante a noite e finalizava pela manhã. Após o almoço, saía para vender nas ruas, até o final do dia”, recorda Hava, que andava para cima e para baixo com uma mala cheia de pães, bolos e coxinhas, “além da bolsa térmica com aproximadamente 60 sacolés, que eu mesmo produzia”.

Foram três anos nessa segunda fase como ambulante, e por pouco a opção de mudança de área não ficou longe das passarelas, mais uma vez. “Já fiz curso de barbeiro, dreadmaker, confeiteiro, trabalhei como panfleteiro, atendente de caixa e então empreendi no ramo alimentício. Hoje, trabalho como modelo no mercado internacional, e tudo o que fiz me ajudou a chegar até aqui, me tornar quem sou e lutar para conquistar os meus maiores sonhos”, afirmou o modelo.

Hava é uma das grandes apostas da Way Model, de Anderson Baumgartner, mesma agência de tops como Sasha Meneghel, Carol Trentini e Alessandra Ambrósio.

Atualmente, Matheus Hava vive na Europa, onde faz sua estreia no mercado da moda internacional dividindo-se entre a Alemanha e o Reino Unido. “Valorizo cada conquista! Por menor que possam parecer, para mim são grandiosas!”, declarou.

