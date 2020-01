'Modelo de Salvador é copiado por nós', diz governador de Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), marca presença nesta segunda-feira (6) na apresentação do vice-prefeito Bruno Reis como pré-candidato do Democratas à Prefeitura de Salvador nas eleições deste ano. Em seu discurso, ele rasgou elogios à gestão do prefeito ACM Neto, que chegará ao fim de seu segundo mandato em 2020. Caiado lembrou que, em 2012, veio a Salvador para o lançamento do então candidato ACM Neto.



"Vamos reproduzir mais uma vitória linda, agora de Bruno Reis. Bruno saberá construir secretariado, saberá conduzir este trabalho. O modelo de Salvador é copiado por nós em Goiás. Quando assumimos, pedi orientação a Neto para implantarmos práticas de boa gestão", contou.

(Foto: Alô Alô Bahia)