Modelo que morreu em desfile teve 'morte súbita'; veja vídeo

O modelo Tales Newton Gomes Alvarenga Soares, 26 anos, que morreu no sábado depois de passar mal em um desfile da São Paulo Fashion Week, teve "morte súbita sem causa aparente", segundo o boletim de ocorrência. O laudo da necropsia vai revelar a que causou a morte do modelo, que era conhecido profissionalmente como Tales Cotta.

Depois do desmaio, Tales recebeu primeiros socorros fora do espaço de evento do SPFW e chegou a ser levado de ambulância para um hospital, mas já chegou sem vida, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Tales estava se preparando para viajar para Milão em julho, para os lançamentos masculinos para o verão 2020. Na semana que vem, ele tinha compromisso com a Shell. A informação é do agente Rogério Campaneli, da Base MGT, que representava o modelo. "Era um menino muito legal e sorridente", diz o agente para O Globo.

Rogério foi quem acompanhou os trâmites legais, levando o boletim de ocorrência para o hospita para o qual Tales foi socorrido.

"Os médicos suspeitam que Tales pudesse ter algum problema congênito. Pelos vídeos, eles acreditam que ele morreu na passarela. Foi tudo tão rápido: ele deu um beijo no amigo que estava mais atrás na fila, nos bastidores, andou e caiu", conta.

O velório e o enterro serão na cidade natal do modelo, Manuaçu, no interior de Minas, na segunda. Em São Paulo, onde ele morava, a agência deve organizar uma homenagem. "Como boa parte dos modelos iniciantes, Tales dividia um apartamento, na rua Frei Caneca, com outros quatro meninos. Era um garoto de ouro mesmo. Não era usuário de drogas, como sugeriram na delegacia em que fizemos o B.O.. Como ele era modelo, o delagado recomendou na nossa cara que fosse feito um exame toxicológico".

Alexandra Soares, irmã de Tales, diz que o atestado de óbito traz causa de morte indeterminada. Ela afirma que o irmão não tinha anorexia nem usava drogas, boatos que chamou de "inverdades".

“Ele fazia Crossfit, Yoga, meditava, não usava drogas, tinha uma alimentação super saudável. É difícil entender. Só mesmo quando a gente tiver o laudo na mão para saber o que realmente aconteceu. Existem várias especulações. Estão dizendo várias inverdades, como por exemplo, (que foi) anorexia, droga, veganismo, estresse ou, ainda, porque não ofereceram lanche vegano antes do desfile. Umas coisas absurdas”, diz.

Ela conta que a família de Tales acompanhava o desfile pelas redes sociais quando a transmissão foi interrompida em meio a gritos. Ela diz que primeiro todos acharam que o modelo tinha tropeçado, mas o diretor da agência ligou para dizer que algo grave tinha acontecido. “Ele pediu para alguém da família vir para São Paulo porque a família é toda do interior de Minas e disse que ele não iria resistir, pois estava tendo paradas cardíacas e não estava conseguindo estabilizar. Dentro de dez minutos ele me ligou me dando a notícia de que ele não tinha resistido e que o médico disse que ele poderia ter um mal congênito”, conta.

A mãe dele, Heloisa, postou no Facebook um texto afirmando que o filho não tinha problemas conhecidos de saúde e negando também os boatos. “Sempre teve muita saúde e sempre se cuidava com exames periódicos, portanto as fatalidades acontecem e era a hora dele”, escreveu ela. "Agradeço o carinho de todos. Os que o conheciam, que não são poucos, e os que não conheciam. Meu filho era um menino de ouro. Não tinha vícios. Vai me fazer muita falta...".

