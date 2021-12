Modelos baianos estrelam ensaio para livro e exposição fotográfica que vai passar pela Europa e EUA

O fotógrafo paulista radicado em Milão, Glauber Bassi, passou a última semana em Salvador produzindo o material para seu próximo livro. Depois de fazer o casting e escolher as locações, fotografou cerca de 40 modelos e personalidades pretas em locais representativos da cidade, como o Pelourinho, a Gamboa e a feira de São Joaquim.

A Feira de São Joaquim foi uma das locações

A escolha da capital baiana como cenário foi uma sugestão de Carlos Cruz, que também reside na cidade italiana e é amigo do fotógrafo. “Os planos originais de Bassi não envolviam Salvador, mas falei para ele com seria importante para nossos modelos ter essa oportunidade, já que o mercado aqui na Bahia é mais restrito”, explicou o modelo baiano, que assinou a produção executiva das fotos.

Glauber Bassi e Carlos Cruz

O stylist e booker Pepê Santos assinou a produção de moda do ensaio, que tem como tema Black is Beautiful e reuniu um casting formado por modelos da One Models, PJT Models, Focus Moda e Jovens Periféricos. Os looks usados são das marcas baianas Black Atitude, InCID, Lú Samarato, Meninos Rei e Negrif.



Além do livro, o trabalho será apresentado também em uma exposição fotográfica que vai rodar a Europa e os Estados Unidos. Milão, Londres, Paris e Nova York já estão confirmadas no roteiro.