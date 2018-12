Modo verão ativado: termômetros podem marcar 38ºC em Salvador

O Verão chega oficialmente hoje à noite, mas o calor já pintou no coração dos soteropolitanos faz tempo. Oficialmente, a estação mais quente do ano começa às 19h22, mas há quem diga que é sempre Verão na cidade, ou quem divida as quatro estações em Quente, Suando, Calor à vera e Verão. A brincadeira é levada a sério pela estudante Franciele Luz, 19 anos, que aproveitou o sol à vera de ontem para ir ao Porto da Barra se refrescar, a goles de cerveja.

“Sempre gostei muito de praia. Meu pai é de Maraú, que é rodeada pelo mar, e minha mãe cresceu na Suburbana. Dessa mistura saiu euzinha, a louca da praia”, brinca a acadêmica do 5º semestre de Psicologia, que começou a curtir as férias da faculdade com o astral lá no alto.

E, segundo as previsões meteorológicas para toda a estação, a sensação térmica também deve subir, chegando a 39°C. Segundo o meteorologista André Madeira, do Climatempo, existe a possibilidade de que os termômetros soteropolitanos cheguem a marcar entre 37°C e 38°C – no Verão de 2017/2018 a temperatura mais alta foi registrada em março, quando a cidade marcou 34,7°C.

Ou seja, não há dúvida que vai ser mais quente, mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que os números não devem fugir muito dos padrões da estação nos últimos anos.

A meteorologista Cláudia Valéria concorda que existe, de fato, a expectativa de que as temperaturas em Salvador, Região Metropolitana e outras cidades do Recôncavo tenham uma elevação, mas a expectativa é de que Salvador registre sensações térmicas que podem chegar a 39°C.

Criançada também já está de férias e curtindo o calor do Porto da Barra

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Tempo bom

Se vai esquentar, o jeito é arranjar um jeito de aproveitar isso da melhor forma, de preferência com o pé na areia ou dentro do mar. Mas, se não der, também dá-se um jeito, como no caso do vendedor ambulante Sérgio Oliveira, 41, que passará a maior parte da estação na labuta.

Há 30 anos, ele tem uma banquinha de frutas e verduras no Dois de Julho, e já arranjou uma forma de enfrentar o calor mais forte nessa época: sua grande amiga de jornada é uma garrafa de água, que ele usa tanto para molhar seus produtos (e deixar mais vistosos para os clientes) quanto para se refrescar. “Construí minha vida toda aqui”, conta o ambulante, que não se incomoda com o Verão. Pelo contrário! Sérgio se diz um apaixonado pelo calor e até garante saber diferenciá-lo nas diferentes estações do ano. Sobre o Verão, diz que “as coisas são mais animadas, parece que tudo fica bem alto astral”.

“Ah, véi, Verão é especial. Só quem vive entende”.

Com garrafinha a tiracolo, ambulante Sérgio Oliveira ameniza o calor no Dois de Julho, Centro

(Foto: Marina Silva/CORREIO)





Tempo ruim

Mas nem todo o mundo lida com o calor tão bem quanto Sérgio. Morando juntos há quase 10 anos, o casal Jane Marques e Menandro Neto estava sofrendo com o mormaço e abafamento dentro de casa. Segundo ela, que tem 29 anos e é cabeleireira, o ventilador de casa não estava dando conta e até o ar do antigo escudeiro na luta contra o calor estava saindo quente.

“A pior coisa do mundo é você não conseguir dormir por causa do calor”, desabafou Jane.

Eles moram no Cabula IV, bem perto do Hospital Geral Roberto Santos. Há cerca de um ano começaram a estudar a ideia de comprar um aparelho de ar-condicionado: junto com a vontade de um refresco, começaram as pesquisas. Foram várias lojas online, virtuais e também um estudo sobre o consumo de energia que o aparelho poderia trazer.

Até que, há 15 dias, eles foram ao mercado fazer algumas compras para dentro de casa e avistaram um ar-condicionado na promoção. Os R$ 1.200 cobrados pela loja cabiam no orçamento e eles decidiram não pensar muito. Foi só colocar no carrinho e levar para o quarto. Era o começo do fim do calor.

Depois de instalado, o aparelho virou o xodó da casa. Ruim mesmo é sair do quarto e receber o bafo quente da realidade soteropolitana. Jane conta que a qualidade de vida do casal melhorou bastante depois da chegada do ar-condicionado.

“Agora, a gente tá esperando a conta de luz para saber se estamos exagerando. Se vier muito alta é capaz até de sentir falta do calor”, conta Jane, aos risos.

Calor distribuído

Segundo o meteorologista André Madeira, a expectativa é que o litoral baiano, em geral, passe por um Verão dentro dos padrões considerados normais.

Quem deve sofrer mais com a temperatura são cidades do Oeste baiano, onde a temperatura média deve subir em de 1°C a 2°C durante a estação. Pode parecer pouco, mas 1°C faz muita a diferença, isso porque, quando o tempo está abafado, a sensação térmica pode ser de 2°C acima do que o termômetro está marcando.



*com supervisão do editor João Gabriel Galdea