Moisés sobre boa fase defensiva do Bahia: 'Já chega mastigado'

A defesa do Bahia está em alta no Brasileirão. É a quinta melhor do campeonato, com 12 gols sofridos, e está no topo do ranking quando o assunto é número de jogos sem ter a rede balançada. Assim como São Paulo e Palmeiras, o tricolor baiano não teve a zaga vazada em sete das 13 rodadas disputadas até então.

Na avaliação do lateral esquerdo Moisés, o bom desempenho da defesa é resultado do que o técnico Roger Machado vem passando para o time. "Mesmo com os resultados adversos, era difícil nosso time tomar gol. Nossa linha de trás vem trabalhando muito forte. Roger cobra muito", pontuou, sem deixar de dividir o mérito também com os homens de frente.

"Antes de tudo, tem que elogiar o ataque, porque a marcação começa de cima. Quando você toma pressão e os jogadores da frente cumprem função, ajuda bastante, já chega mastigado. Individualmente, tenho um físico forte, marcação boa, mas não priorizo só a marcação. É continuar trabalhando bem e dando opção ao ataque", afirmou Moisés.

O Bahia não sofreu gol nas últimas três rodadas da Série A. Passou em branco nos empates com Cruzeiro e Chapecoense e também no triunfo por 3x0 contra o Flamengo. O desafio é manter o embalo contra o Palmeiras, domingo (11), às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo.

"O triunfo contra o Flamengo foi muito importante, traz confiança para trabalhar no dia a dia. Vínhamos de resultados adversos. Jogo contra o Palmeiras será importante, sabemos da qualidade, como é difícil jogar na casa deles. A gente precisa somar pontos fora. Temos uma estratégia para esse jogo, uma ideia. É chegar lá e fazer um bom jogo", disse Moisés.

O Bahia é o 10º colocado do Brasileirão com 19 pontos, a dois do G6. O Palmeiras é o vice-líder com 28. Na partida, Roger não contará com o zagueiro Juninho e o atacante Artur, que pertencem ao clube paulista e não podem jogar por causa de uma cláusula contratual. Marllon e Élber são os principais candidatos às vagas. Suspenso, o centroavante Fernandão, reservam da equipe, também não é opção dessa vez.