Monique Evelle estreia live com Ivete Sangalo

A empreendedora baiana Monique Evelle estreia nesta segunda-feira (7), às 19h, um novo programa de entrevistas. O primeiro episódio do Na Prosa será com a cantora Ivete Sangalo. A proposta do programa, produzido pela Laboratório Fantasma - hub criativo do rapper Emicida e de seu irmão, o cantor, compositor e empresário Evandro Fióti - é ter conversas sobre autocuidado com artistas e personalidades da mídia. A atração entra na grade da LAB Fantasma TV, na plataforma LAB Fantasma TV na plataforma Twitch..

Monique conta que está animada para voltar a fazer entrevistas e também com a estreia como apresentadora. Ela comemorou o início justo com Ivete. “Desde que pedi demissão do Profissão Repórter [onde esteve em 2016 e 2017], muitos convites apareceram. Mas nenhum fez tanto sentido do que ter um programa com foco em trazer leveza, resgatar conversas e ser um papo aberto e horizontal quanto o Na Prosa”, conta Monique.

Baiana de Salvador, ela começou a empreender aos 16 anos, quando fundou o Desabafo Social, laboratório de tecnologias sociais aplicadas à educação, comunicação e geração de renda. Um dos pilares de seu trabalho sempre foi promover a inclusão de pessoas negras e usar sua visibilidade para trazer à tona reflexões sobre a sociedade. Em 2017, ela foi listada pela Forbes Brasil como um dos destaques brasileiros abaixo dos 30 anos.

“Desde a estreia do canal, tínhamos o objetivo de colocar na programação assuntos para além da música. Queremos resgatar a auto-estima do nosso povo, produzindo conteúdo autêntico, inovador, provocador e de alta qualidade”, afirma Fióti.