Montagem de cerca

O assessor especial da Corregedoria das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça da Bahia, juiz Antonio Maron Agle Filho, opinou favoravelmente à abertura de processo administrativo disciplinar contra a juíza Marivalda Almeida Moutinho, de Formosa do Rio Preto, para investigar indícios de irregularidades em sua atuação na briga pela posse de 366 mil hectares no Oeste do estado, tido como o maior caso de grilagem do país. Em pronunciamento no último dia 8, Agle Filho considerou haver “pormenores que atentam às comezinhas regras de conduta funcional, pois encontram-se revestidos de elementos indiciários suficientemente sólidos, a traduzir, mesmo superficialmente, ter havido prática de conduta discrepante por parte da juíza”.

Túnel do tempo

O parecer tem origem em sentença de dezembro de 2018, na qual a juíza, um mês após chegar à comarca, concede as terras a um ex-borracheiro. A decisão foi anulada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que mandou reestabelecer a posse para 300 agricultores da região.

Na linha de frente

O prefeito ACM Neto (DEM) foi designado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) como um dos nove representantes do governo brasileiro nas cerimônias relativas à canonização de irmã Dulce, que duram até domingo, no Vaticano. Além de Neto, farão parte da comitiva oficial o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), os presidentes da Câmara, Senado e Supremo, respectivamente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Dias Toffoli, o ex-presidente José Sarney, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o ministro da Saúde, Luis Henrique Mandetta. Tanto Neto quanto Aras e Sarney viajarão sem custos para os cofres do governo federal.

Mudança de casa

A Secretaria de Controle Interno do Tribunal regional do Trabalho da 5ª Região (TRT) autorizou a compra, por aproximadamente R$ 240 milhões, do Centro Empresarial 2 de Julho, na Paralela, onde a Corte pretende instalar sua nova sede. Atualmente, uma das duas torres do 2 de Julho está ocupada pela Caixa Econômica, que deverá deixar o prédio caso o negócio seja fechado. A compra do complexo chegou a ser rejeitada pelo Conselho Superior da Justiça.

Curva em baixa

Os 25 maiores hotéis de Salvador apresentaram em setembro desempenho ligeiramente inferior ao do mesmo período do ano passado. De acordo com a Federação baiana de Hospedagem e Alimentação, a taxa de ocupação no mês ficou em 62,62%, quase um ponto abaixo de 2018, cuja média foi de 63,46%. Individualmente, o Intercity Premium, na região da Tancredo Neves, obteve o melhor resultado, com 82%. Outro sete ultrapassaram 70%. Entre os quais, Portobello (Ondina) e Mercure (Rio Vermelho).

Paz e amor

Após quase entrarem em confronto físico, com ofensas mútuas , os deputados estaduais Eduardo Salles (PP) e Alan Sanches (DEM) assinaram um cessar-fogo. Recentemente, se abraçaram, juraram paz e deram o duelo como caso encerrado.