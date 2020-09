Monte Pascoal reabre nesta quinta-feira (1°) com protocolos de segurança

Foto: Divulgação

O Monte Pascoal Praia Hotel Salvador, situado na praia do Farol da Barra, vai reabrir suas portas nesta quinta-feira (1°) e irá adotar uma série de medidas de segurança para preservar a saúde de hóspedes e colaboradores. O estabelecimento dispõe de 86 apartamentos, com varanda e vista para o mar, além de estar rodeado por bares, shoppings, casas de artesanato, restaurantes, marcados e bancos, além de uma super vista para a praia da Barra.



Entre as medidas de segurança está o selo Monte Clean, que consiste no uso de produtos de nível hospitalar em todo hotel. Além disso, outras ações foram adotadas, como o check in online ou via QR Code e medição de temperatura de todos os hóspedes na entrada do hotel.



Todas as bagagens passarão por desinfecção e, na recepção, foram instalados escudos de proteção no balcão. Haverá também um tapete sanitizante de calçados, e demarcação com distanciamento de 1,5 metros, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).



No check in, todos os hóspedes receberão um Kit prevenção com luvas e máscaras. Além disso, foram instalados totens com álcool em gel 70 acionados por pedal, e os cartões de acesso aos apartamentos serão entregues higienizadas com álcool 70. No check out, as chaves serão depositadas em uma caixa/urna para desinfecção, intensificação de limpeza dos elevadores e capacidade reduzida.



Os serviços do hotel foram criados para oferecer o máximo de conforto e comodidade. O hóspede Monte Pascoal pode contar com: room service 24 horas, serviço de praia (disponível após a liberação dos órgãos competentes), café da manhã com mais de 80 itens variados, e acesso às áreas comuns como; piscina, restaurante, recepção climatizada, salão de jogos, playkids e academia.

