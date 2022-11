Monteiro usou arma de brinquedo para aterrorizar vítima de estupro, diz delegado

O ex-vereador Gabriel Monteiro, suspeito de estuprar uma jovem de 22 anos, teria usado uma arma de brinquedo para aterrorizar a vítima durante o crime. Monteiro nega as acusações e passou a noite na 77ª DP de Icaraí, Rio de Janeiro, após a prisão preventiva ter sido decretada.

De acordo com o delegado Luiz Armond, titular da 42ª DP, ao site Extra, o caso aconteceu em junho deste ano e chegou à polícia após relatos de uma testemunha. O delegado informou que o relato da vítima foi bastante forte e Gabriel teria sido violento a todo momento.

"Passou a ter uma violência real mesmo, uma aterrorização com arma como se fosse um brinquedo, mas para uma jovem a travou. E começou a ter as agressões. Essa vítima procurou uma médica particular e passou por um exame. A médica deu um parecer que ela chegou muito nervosa, apesar de não querer contar o que aconteceu. Ela foi orientada a tomar a pílula do dia seguinte e foi feito um teste que demonstrou a possibilidade dela estar com uma infecção sexualmente transmissível (IST)", explicou o delegado.

Gabriel teria tentado filmar a relação sexual, mas o celular descarregou. Na casa onde a situação ocorreu, que é de um amigo do ex-vereador, Gabriel apontou a arma para a jovem, trancou a porta e acariciou o rosto da vítima com o revólver.

"O denunciado a empurrou de forma violenta sobre a cama e começou a ter relação sexual de forma violenta, mesmo sem preservativo,mesmo após os apelos da vítima para que não mantivesse relações sem camisinha", diz um trecho da denúncia, que corre em segredo de Justiça.

A polícia investiga, também, a participação de quatro seguranças de Gabriel no crime. Um deles teria questionado se a vítima gostaria de registrar o caso em uma delegacia. Outro chegou procurar a polícia durante as investigações, mas desistiu de prestar depoimento