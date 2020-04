Morador de Ilhéus de 65 anos é 19º morto por coronavírus na Bahia

Um homem de 65 anos morador de Ilhéus foi o 19º caso de morte confirmada por coronavírus na Bahia, segundo divulgou nesta quinta-feira (9) a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia.

Ele foi internado em um hospital público de Ilhéus no dia 4 de abril e morreu no dia seguinte. O resultado do exame que confirmou diagnótisco para covid-19 saiu apenas na noite de ontem. O paciente tinha histórico de pneumopatia crônica, diz a secretaria.

Segundo o último boletim da Sesab, divulgado ontem à noite, a Bahia tinha 515 casos confirmados de covid-19. Além disso, 3.404 casos foram descartados. Dos 19 óbitos, onze foram em Salvador e os outro oito foram em Lauro de Freitas (1), Itapetinga (1), Utinga (1) e Adustina (1), Araci (1), Ipiaú (1), Uruçuca (1) e agora Ilhéus (1). Ao todo, 128 pessoas estão recuperadas e 50 encontram-se internadas, sendo 28 em UTI.

Os casos confirmados estão distribuídos em 59 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (56,31%). A idade média dos pacientes da doença no estado é de 40 anos, variando de 4 dias a 96 anos. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 26,80% do total. Porém, o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes foi maior na faixa de 50 a 59 anos (6,87/100.000 hab), indicando o maior risco de adoecer entre essa faixa etária.

A orientação da Sesab é para que as unidades de saúde façam coleta de amostras para casos suspeitos de covid-19 somente se seguir os seguintes critérios:

1. Pacientes com sinais de gravidade, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ou internados;

2. Pacientes sem sinais de gravidade contactantes de caso de COVID-19 suspeito ou confirmado, ou com histórico de viagem recente ao exterior em países com circulação do SARS-CoV2, e regiões do país com transmissão comunitária sustentada;;

3. Profissionais de saúde com sintomas respiratórios suspeitos de COVID-19;

4. Gestantes com sintomas respiratórios suspeitos de COVID-19;

5. Pessoas com febre, suspeitas de infecção, triadas nos Aeroportos, Portos e nas Estradas.

Observação: pacientes que não se enquadrem nas situações acima não têm indicação para coleta de amostras.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)