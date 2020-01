Moradora de Recife faz 116 anos e brinca: 'Pensava que iria morrer cedo'

A última terça-feira (7) foi de festa na casa dos Conceição, em Recife. Acontece que a matriarca da família, esbanjando lucidez e disposição, comemorou incríveis 116 anos.

"Sigo a vida. Eu faço tudo. E eu vou morrer? É uma maravilha", brincou a aposentada Severina Maria da Conceição em entrevista concedida a TV Jornal.

Os 116 anos serviram para Dona Severina acompanhar a família crescer. Ao todo são 16 filhos, 33 netos, 91 bisnetos e 31 tataranetos. Além disso, ela mostra a carteira de identidade com muito orgulho e diz que gosta de ser ativa.

"Varro a casa, faço feijão, arroz, galinha assada. Tudo eu faço. Eu gosto quando vem todo mundo (parentes)", disse.

No ano passado, a mesma emissora fez uma reportagem sobre Dona Severina, que na oportunidade revelou que achava que morreria cedo.

Quase recordista

A pessoa mais idosa do planeta é a japonesa Kane Tanaka, que no último domingo (05), comemorou 117 anos. Tanaka é considerada a pessoa viva mais velha do mundo pelo Guinness Book (Livro dos Recordes), desde o ano passado, quando ela tinha 116 anos. Agora, ela bateu o próprio recorde.