Moradora do Alto das Pombas, idosa de 95 anos tem alta após vencer a covid-19

Magrinha, de aparência frágil, e cabelos bem alvinhos, dona Maria Damasceno, 95 anos, é hipertensa e diabética. Ela foi hospitalizada no dia 6 de junho no Hospital de Campanha montado no Wet´n wild com os sintomas da covid-19. A idade avançada e o histórico de saúde não eram nada animadores, mas a idosa se mostrou mais forte do que a doença. Depois de quase 20 dias na unidade de internação, ela teve alta na quinta-feira (25).

Com plaquinha na mão comemorando essa vitória da vida, dona Maria posou pra foto ainda no leito do hospital. Funcionários da unidade, que desde que entrou em operação travam diariamente uma luta pela preservação da vida dos pacientes, também se juntaram a idosa pra comemorar com ela.

Na saída do Hospital, Dona Maria, que não escondia a felicidade depois de vencer a covid-19 e poder voltar pra casa, recebeu carinho e aplausos da equipe médica e de enfermagem da unidade. A idosa, que mora sozinha no Alto das Pombas, foi transferida para o Hospital de Campanha do Wet´n Wild após dar entrada na UPA dos Barris.

O Hospital de Campanha do Wet´n Wild foi montado pela Prefeitura de Salvador, e é gerido pela Associação Saúde em Movimento (ASM). O espaço tem 90 leitos, 50 deles de Unidades de Terapia Instensiva (UTIs) e 40 de enfermaria.

Foto: Divulgação