Moradora impede que homem seja morto por supostos traficantes

Uma moradora do bairro Calabetão ajudou a salvar a vida de um homem que seria executado por supostos traficantes na tarde deste sábado (23). O rapaz, identificado como Eslen Conceição dos Santos, 22 anos, não foi morto porque ela interviu numa confusão entre ele e os criminosos, que apontaram Eslen como pertencente à uma facção rival.

Apesar da ajuda da mulher, o jovem não saiu ileso. Os criminosos deu um tiro nas mãos dele e roubaram o seu aparelho celular. Ferido, ele foi socorrido em ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde a ocorrência foi registrada.

No posto policial da unidade, a vítima contou que o autor do disparo estava acompanhado de mais dois indivíduos armados e que todos seriam ligados à facção conhecida como Bonde do Maluco (BDM). Eslen estava numa rua próxima ao Mercado Líder e os homens acharam que ele era “Alemão do Santo Inácio” e que por isso iriam matá-lo. O caso será investigado pela 10ª Delegacia (Pau da Lima).

Outros crimes

Desde julho deste ano, o BDM está em confronto com a facção Comando da Paz (CP), que atua na região de Jardim Santo Inácio. No dia 18 de julho, o BDM atacou líderes do CP e deixou um morto, identificado como Juarez Bispo Júnior, 34, que, segundo a polícia, era irmão do traficante Jau, uma das lideranças do Comando da Paz. A morte de Juarez chegou a ser filmada pelos criminosos e o vídeo foi espalhado pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.

Outros episódios de violência envolvendo facções ocorreram também neste ano no Jardim Santo Inácio. Em março, os ônibus pararam de circular no Jardim Santo Inácio logo após a morte de duas pessoas em uma ação do BDM.

O encarregado de vendas Djalma do Patrocínio Santos Júnior, 44, e o estudante Eduardo Bispo Santos, 18, foram baleados e mortos em um lava a jato do bairro, na noite do dia 23 de março. O estabelecimento onde o jovem foi morto ficava perto da igreja que a vítima frequentava e também do ponto de acarajé da mãe dele. A baiana e o marido testemunharam a morte do filho e por pouco também não foram assassinados.