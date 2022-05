Moradores de Castelo Branco recebem nova geomanta nesta quinta (5)

Qual o preço de uma geomanta? Especialistas dirão que depende do tamanho e do modelo, mas para quem vive nas proximidades de uma encosta o custo é o do sucesso. Nesta quinta-feira (5) moradores de Castelo Branco receberam uma nova geomanta e a prefeitura anunciou mais R$ 2 milhões para a construção de novos equipamentos como esse.

A estrutura foi entregue pelo prefeito Bruno Reis, que percorreu a região, conversou com moradores e inspecionou a obra antes de fazer o discurso. Ele explicou que o critério usado para a escolha das regiões que serão beneficiadas é o risco de deslizamento.

"O critério utilizado é o de risco. A gente ataca as áreas que têm um risco maior. A prioridade é sempre atacar o lugar de alto risco. A geomenta depende da inclinação do solo, do peso do maciço. Onde não é possível implantar essa tecnologia, aí chegamos com a solução definitiva, que é a contenção de solo grampeado.

Moradores aproveitaram a visita do prefeito para solicitar outras melhorias no bairro, como novas geomantas em outras áreas e asfalto. Segundo a prefeitura, outras 21 obras para proteção de encostas estão em andamento na cidade.

A proteção possui 605 m² de área e beneficia 52 famílias que residem nas imediações da encosta existente na localidade, proporcionando segurança e tranquilidade aos moradores em dias de chuva. A obra teve investimento de R$91,5 mil e integra as ações preventivas da Operação Chuva 2022.